Zorg voor kwetsbare mensen gaat terug naar de basis

Even een hand op iemands arm leggen of een cliënt meenemen in de auto naar de GGZ of reclassering. Het was dagelijkse kost voor medewerkers van zorggroep Stad en Ommeland. Tot het coronavirus er een einde aan maakte.

Om sommige mensen maakt inhoudelijk leidinggevende Wietse Bouwsma zich zorgen. De jongen die aardig op weg was zijn game- en blowverslaving te beteugelen bijvoorbeeld. Die zit nu weer hele dagen thuis. Zijn ouders staan erbij en kijken ernaar.



Flexibel en alert

'Deze jongen zit weer op het punt waarop we hem voor het eerst troffen', zegt Bouwsma. Pessimistisch worden hij en zijn team er niet van. 'Deze periode doet een enorm appèl op de flexibiliteit van collega's. De begeleiders zijn ook veel alerter nu ze hun cliënten minder zien. Iedereen wordt heel inventief.'



De begeleiders zijn de ambulante medewerkers die de 120 cliënten van de zorggroep begeleiden. Dat zijn kwetsbare mensen, die vrijwillig of gedwongen in behandeling zijn. Sommigen zijn verslaafd, anderen hebben een laag IQ, amper een sociaal netwerk en psychische problemen. Voor veel van hen is het leven sowieso een opgave, coronacrisis of niet.



Terug naar de basis

Een ommetje in het park, of een gesprekje in de tuin. Ineke Swama, ambulant begeleider, profiteert maximaal van het mooie weer. 'Als het slecht weer was geweest, spraken we meer af op kantoor. Daar is de afstand wel te bewaren. Maar veel van onze cliënten wonen in een kleine kamer, dus daar afspreken is geen optie.'



Iemand meenemen in de auto naar een afspraak bij de GGZ kan nu ook niet. Of een gesprek op locatie over schuldhulpverlening. 'We gaan heel erg terug naar de basis. Contact houden is het belangrijkste. Hoe gaat het met iemand? Komt hij of zij nu een beetje de dag door? Dat zijn belangrijke vragen.'



Eenzaam

Het leven op de rit houden, dat is best een opgave voor veel van haar cliënten. De structuur die juist deze mensen zo hard nodig hebben, is compleet weg. 'Belangrijke afspraken bij instanties gaan niet door, mensen zitten thuis. Dat kan heel eenzaam zijn.'

Mensen zitten thuis, dat kan heel eenzaam zijn Ineke Swama - ambulant begeleider



Om te voorkomen dat cliënten in een zwart gat vallen, heeft de zorggroep besloten de dagbesteding open te houden. 'Het gaat om een kleine groep mensen die er gebruik van maakt', zegt Swama. 'Bovendien is die loods zo groot dat afstand houden makkelijk lukt.'



Angst voor besmetting

Maar dan zijn er nog de angsten van cliënten. 'Er is ook iemand die niet meer durft te komen, uit angst voor besmetting. Dan gaan we op huisbezoek. Sowieso is huisbezoek een belangrijk onderdeel van de begeleiding. 'Dan zie je echt hoe het met iemand gaat', zegt Swama.



Tot nu toe is er één cliënt geweest die symptomen heeft gehad van corona. 'We hebben een crisispakket om naar iemand met een mogelijke besmetting toe te kunnen', zegt Swama. Uiteindelijk is deze cliënt zonder problemen twee weken thuisgebleven, waar iemand langskwam om de boel goed schoon te maken.



Lees ook:

- Alles over het coronavirus