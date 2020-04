Rutte: 'Houd vol, blijf thuis'

De maatregelen moeten hun werk doen. Dat zei premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over het coronavirus in Den Haag.

Zoals verwacht kondigde de minister-president geen grote, nieuwe besluiten aan. Hij zei verder 'trots op ons land' te zijn. 'Ondanks het stralende weer is het in het hele land gelukt om de regels in acht te houden.'

Hij deed opnieuw een oproep zoveel mogelijk thuis te blijven. 'Houd vol, blijf thuis'

Terug naar normaal is een zaak van de lange adem, zei Rutte verder. 'Het loket gaat echt niet in een keer open op 28 april. Dan wordt het tijd voor 'het nieuwe normaal in een samenleving waarin 1,5 meter afstand houden de norm wordt.



Versoepeling maatregelen per 28 april nog onzeker

Het is zeker reëel dat de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, na 28 april van kracht blijven, aldus Rutte.

Rutte noemt het 'veel te vroeg' om te speculeren wat er gaat gebeuren. De week voor de 28e komt het kabinet met nieuwe maatregelen voor de periode daarna.

Schijntegenstelling gezondheid en economie

Rutte had ook een waarschuwing: 'Mensen denken misschien wat losser met de regels om te kunnen gaan, maar een grotere fout kunnen we niet maken. Dan gaat alles teniet, met alle gevolgen van dien.'

Hij zei ook dat we moeten waken voor een schijntegenstelling tussen gezondheid en economie. Die is er volgens Rutte niet.



App

Het kabinet wil fors inzetten op apps om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, dat vertelde minister Hugo de Jonge op de persconferentie. 'Twee apps vormen straks de kern van het nieuwe testbeleid', maar hij benadrukt dat er nog wel uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar deze twee apps. 'Alleen als de privacy gewaarborgd is, gaan we dit doen.'

De apps zijn bedoeld om het werk van de GGD te ondersteunen. Een zo'n app kan bijvoorbeeld een seintje geven aan iedereen met wie je contact bent geweest nadat je besmet bent geraakt. Een tweede app is bedoeld om symptomen in de gaten te houden.



