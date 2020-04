Stadjer (25) blijft ondanks coronavirus in Australië: 'De situatie is goed hier'

Terwijl duizenden Nederlanders over de hele wereld worden opgehaald om de coronacrisis in eigen land door te brengen, blijft Ronald Paans (25) zitten waar hij zit: in Apple Tree Creek, een plaats in het oosten van Australië.

De Stadjer begon bijna drie maanden geleden aan zijn buitenlandse avontuur.

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt tot en met 10 april zes keer richting Australië om in totaal een kleine tweeduizend Nederlanders op te halen, maar Paans maakt geen gebruik van dat aanbod.

'Natuurlijk heb ik er over nagedacht om terug te gaan, maar de situatie is goed hier. Ik zie op dit moment geen reden om terug te keren', laat hij weten.

Van bosbrand naar corona

Op 15 januari stapt Paans in het vliegtuig. Op dat moment heeft hij nog geen idee hoe lang hij van plan is weg te blijven. De reis start in elk geval in Australië, moet vervolgens leiden naar Nieuw-Zeeland en wellicht worden nog wat landen in Azië aangedaan.

Van een planning is op dat moment geen sprake, maar dat het een bijzondere reis zou worden staat al vast. Op het moment van vliegen heeft Australië te maken met enorme bosbranden. 'Toen heb ik echt wel even getwijfeld, maar er was geen negatief reisadvies. En ik zou sowieso eerst in Sydney zijn, daar is weinig bos.'

Eenmaal aangekomen in de miljoenenstad merkt de geboren Alteveerder weinig van de situatie. 'Er is één dag geweest dat ik het kon ruiken en dat de lucht een beetje grijs was. Je ziet trouwens wel gebieden waar bos volledig is afgebrand.' Maar de bosbranden zijn nog maar net voorbij of Australië staat alweer een nieuwe uitdaging te wachten: het coronavirus.

Virus steekt de kop op

Na een periode in Sydney wordt de reis vervolgd. Paans komt uiteindelijk aan in de plaats Apple Tree Creek, een plek waar veel backpackers komen om geld te verdienen op de avocadoplantages.

De reiziger beschrijft de situatie: 'We zitten in the middle of nowhere, soms is er helemaal geen wifi. Daarom is het hier naar mijn mening ook veilig. We zitten allemaal geïsoleerd. In totaal slapen we met zo'n zestig backpackers in dit hostel. Voor ons allen geldt: we gaan alleen weg om op boodschap te gaan en komen vervolgens direct weer terug.'

In de dichtstbijzijnde supermarkt is het rustig, vertelt hij. 'Je kunt deze plaats best vergelijken met Alteveer. We komen bijna geen mensen tegen. En op de plantage worden geen nieuwe mensen meer toegelaten. Ik zit echt in een goede situatie.'

'Geen seconde spijt'

Op het moment van schrijven telt Australië een kleine zesduizend geregistreerde besmettingen, 45 mensen zijn overleden aan het virus. Paans zegt weinig van de situatie te merken, maar houdt het nieuws wel in de gaten.

'Ik heb me natuurlijk aangemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dus het is bekend waar ik zit. Mijn ouders zijn er rustig onder. Zij vertrouwen erop dat ik de goede keus maak. En stel dat iemand in het hostel corona krijgt, dan is de situatie natuurlijk anders. Maar laten we het eerst even aankijken.'

Paans besluit: 'Ik heb in elk geval, ondanks de bosbranden en dit virus, geen seconde spijt van de reis naar Australië. Echt, dit is een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan!'



