Zwangere vrouwen bevallen in coronatijd steeds vaker thuis

Vrouwen die geen medische problemen ondervinden tijdens de zwangerschap, mogen in Nederland kiezen tussen een thuisbevalling of poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Nu ziekenhuizen steeds intensiever zijn ingericht op het behandelen van coronapatiënten, kiezen vrouwen nu vaker voor een thuisbevalling.

Ziekenhuis mijden

Maaike Bos van verloskundigenpraktijk Flow in Stadskanaal onderschrijft dat. 'We doen zo'n dertig bevallingen per maand en helpen iedereen nu thuis, tenzij dat medisch gezien niet kan. We zien dat deze vrouwen het ziekenhuis liever mijden.'

Een poliklinische bevalling kan nog steeds, ook in coronatijd. Het enige verschil is dat een zwangere niet haar eigen verloskundige kan meenemen voor de bevalling. Reden is dat zorgverleners niet zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie werkzaam mogen zijn. Verloskundigen van buiten het ziekenhuis mogen daarom niet naar binnen. Ziekenhuizen werken daarom met een eigen team.

Geen advies voor thuisbevalling

Bos: 'We adviseren niet om thuis te bevallen, het kan nog steeds veilig in het ziekenhuis, alleen niet met ons erbij. Je ziet dat vrouwen daardoor toch het liefst thuis blijven.'

Itske Huberts van Fiere Verloskundigen in Stad herkent dat beeld. 'We zijn van oudsher een praktijk met veel poliklinische bevallingen, maar ook bij ons zie je nu iets meer de neiging om thuis te bevallen.'

Ze geeft aan dat bevallen in ziekenhuis ook nu nog prima kan. 'Het ziekenhuis ingaan oogt spannend met al die maatregelen en mensen die vragen of je klachten hebt. Maar het is juist bedoeld om het veilig te houden. Op de afdeling verloskunde is alles gewoon zoals anders.'

Vlotte zwangerschap, thuis bevallen

Bij verloskundigenpraktijk Veendam merken ze dat vrouwen die een soepele zwangerschap hebben, er sneller voor kiezen om thuis te bevallen. 'Als alles mooi vlot verloopt, kiezen de mensen ervoor om toch thuis te blijven. Een aantal zou eerst poliklinisch bevallen, maar kiest er uiteindelijk toch voor om thuis te bevallen', zegt verloskundige Dorien Kraima

'Dat heeft met het coronavirus te maken', vervolgt ze. 'Mensen kiezen een plek waar ze zich goed bij voelen. De kans op besmetting is thuis ook het kleinst omdat daar weinig mensen zijn. Maar we hebben ook vrouwen die nog steeds heel duidelijk kiezen voor het ziekenhuis. Dat kan ook nog gewoon', legt Kraima uit.

Toename

De verloskundigen van Aine in Winsum merken dat de afweging tussen poliklinisch en thuisbevallen nu sneller uitvalt naar 'thuis'. Ook bij Verloskees merken de verloskundigen een toename in het aantal thuisbevallingen.

Marije Bennema: 'We doen zo'n vijftien bevallingen per maand en hebben twee extra thuisbevallingen gehad deze maand. Het zijn vrouwen die al twijfelden tussen poliklinisch en thuis bevallen. Ze wilden liever het ziekenhuis niet in omdat ze zich thuis toch prettiger voelden.'

'Thuis is veiliger'

De zwangere Laura Voorintholt (24) uit Stadskanaal wil graag thuis bevallen: 'Ik voel mij hier gewoon veiliger. Mijn man en zoontje, die bijna drie jaar is, mogen er dan ook gewoon bij zijn. In het ziekenhuis kon mijn zoontje er niet bij zijn.'

'De sfeer is thuis ook beter', vervolgt ze. 'In het ziekenhuis heeft iedereen beschermende kleding aan. En ik heb het idee dat de kans op besmetting daar groter is', zegt Laura. Over ruim drie weken is ze uitgerekend. 'Het is hele een vreemde periode om zwanger te zijn. Maar het vooruitzicht op ons dochtertje houdt ons sterk.'

