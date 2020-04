Driesterrenhotel wordt daklozenopvang: 'Geen volle minibar, wel drie maaltijden per dag'

Het zal even wennen zijn voor dak- en thuislozen in de stad Groningen. Vanaf komende donderdag brengen ze de nacht niet door in de nachtopvang van Het Kopland aan de Schoolstraat in Stad maar in het Schimmelpenninck Huys, een driesterrenhotel iets verderop in de binnenstad.

De daklozen 'verhuizen' omdat het op de nieuwe plek beter mogelijk is om de bijvoorbeeld anderhalve meter afstand van de ander te houden. 'Daklozen slapen nu met twee, drie of soms zelfs vier man op één kamer', zegt Lieuwe de Boer, het hoofd Maatschappelijke Opvang van Het Kopland.

Niet open

In het hotel komt een 24-uursopvang. Daklozen hoeven dus niet, zoals nu het geval is, hun plek om 10.00 uur te verlaten om rond 21.00 uur terug te keren. 'Als je als samenleving zegt dat je je moet isoleren, moeten we dit gewoon doen', zegt De Boer.

Het Schimmelpenninck Huys staat sinds het begin van de coronacrisis zo goed als leeg. 'We zijn niet open voor reguliere gasten', zegt manager Sanne Luijten.

Vijftig kamers

Haar hotel aan de Oosterstraat in Stad stelt vijftig van de zestig kamers open voor de opvang van daklozen en hulpverleners. Per kamer wordt maximaal één dakloze opgevangen. 'Dat doen we bijna drie maanden lang, tot half juni of eind juni dus.'

Het Kopland brengt donderdag haar eigen matrassen, kussens en dekbedden naar het hotel. De slaapbenodigdheden van het Schimmelpenninck Huys zelf worden opgeslagen in de tien kamers die niet gebruikt worden voor de opvang.

Drie maaltijden per dag

In het hotel krijgen de dak- en thuislozen een ontbijt, lunch en diner. Dat wordt geserveerd op tafels met één stoel eraan. De brasserie en de serre zijn ervoor vrijgemaakt: de tafels staan, om besmetting met het coronavirus te voorkomen, anderhalve meter uit elkaar.

'Iedereen krijgt een goed ontbijt. Voor lunch hebben we een soepje, en soms een broodje kroket. En voor het avondeten verzorgen we een voedzame maaltijd. De ene keer is het nasi, de andere keer aardappels, groente en vlees. Het moet wel een beetje gevarieerd blijven.'

Iets soberder: geen minibar

De kamers, ook de suites worden beschikbaar gesteld, zijn straks wel iets soberder ingericht dan normaal gesproken het geval is. 'De tv's en boeken blijven, maar ik zet er geen volle minibar neer', zegt Luijten.

'We doen iets maatschappelijks'

De manager noemt twee redenen waarom ze haar hotel beschikbaar stelt. 'Aan de ene kant heb ik mijn hotel dan niet drie maanden leegstaan', zegt ze.

'En aan de andere kant doen we iets maatschappelijks. Het gaat om veertig tot vijftig mensen zonder vaste woon- of verblijfsplaats. En het is ook niet fijn om in een hoekje op straat ziek te zijn.'

Upgrade

Lieuwe de Boer van Het Kopland is blij met de opvangmogelijkheid die het Schimmelpenninck Huys biedt. 'Het is een upgrade ten opzichte van de reguliere opvang', zegt hij, 'maar het haalt het niet bij een eigen huis.'

Het Kopland gaat samen met de daklozen en stichting WerkPro kijken naar de dagbesteding die er de komende tijd wordt gegeven. 'Ze kunnen misschien gaan Netflixen, maar we willen de verlamming ook echt een beetje tegengaan. We willen ze dus ook echt actief dingen laten doen.'

Last resort

Mensen die gebruik willen maken van de opvang moeten zich overigens nog wel steeds melden op de reguliere locatie aan de Schoolstraat.

'Dat kan tussen 10.00 en 11.00 uur 's ochtends', zegt De Boer. 'We kijken dan of er echt geen andere mogelijkheid voor hen is. Want de 24-uursopvang is, ook in het Schimmelpenninck Huys, echt een laatste redmiddel. Het is een last resort.'

