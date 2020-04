Burgemeester Ineke van Gent spreekt eilanders toe: 'Het eiland gaat niet failliet!'

De korte toespraak was live te zien op de lokale tv zender Schiermonnikoog TV en via de gemeentelijke website.

Ze laat weten dat de gemeente meeleeft met mensen die nu in een moeilijke situatie zitten. 'We zijn veel thuis. Het is lastig om elkaar te ontmoeten. Sommigen zijn misschien eenzaam. Alleen of ongerust en missen de visites' zegt burgemeester Ineke van Gent.

Alle activiteiten op het eiland zijn afgelast. Er gaan minder boten en de toerist wordt door de gemeente opgeroepen om niet naar het eiland te komen. 'Deze situatie voelt onnatuurlijk en heel zwaar. Maar het moet beste eilanders. Het RIVM en de rijksoverheid geeft ons duidelijke instructies', aldus van Gent.

Klieren

Ook herhaalde ze de woorden van minister president Mark Rutte: 'Afstand houden. Handen wassen, blijf thuis en houd het vol!' Dat laatste benadrukte ze meerdere malen in haar toespraak. Ook roept ze de jeugd en kinderen op het eiland op om zich aan de regels te houden. 'Kinderen willen gewoon keten, klieren, flirten en spelen buiten. Zeker als het voorjaar is. Maar lieve kinderen dat kan nu even niet. Dus ook voor jullie: houd vol'.

Ondernemers

'Het is ook moeilijk voor onze ondernemers op het eiland. Voor hun personeel, hun zaak. Ze maken zich zorgen en hebben een onzekere toekomst. Alles is dicht en ik kan mij voorstellen dat ze zich suf piekeren. Hoe het nu verder met ze moet', zegt Ineke van Gent.

Volgens haar kunnen de ondernemers rekenen op de steun van de gemeente. Vorige week liet een aantal eilander-ondernemers weten het zwaar te hebben en bang te zijn het hoofd niet meer boven water te kunnen houden.

'We zullen er alles aan doen om de zware dip die we nu meemaken weer met elkaar te boven te komen. Het eiland gaat niet failliet', zegt Ineke van Gent. De gemeente is samen met de andere eilanden aan het bekijken of er een aparte compensatieregeling voor de waddeneilanden kan komen omdat die bijna helemaal afhankelijk zijn van het toerisme.

Kom nu even niet

De burgermoeder richt zich tot de toeristen: 'Als het eiland je lief is kom dan nu even niet. Heb het voor elkaar over om nu niet te komen en ook voor de eilanders. De medische voorzieningen moeten niet onnodig op de proef worden gesteld. En ga ook niet massaal in uw tweede huis zitten hier op Schier'. Het eiland is voor zover bekend nog coronavrij.

'Als het straks weer kan dan zullen wij u met open armen ontvangen', zegt van Gent. Ook hoopt ze dat mensen dan wat extra zullen uitgeven om de ondernemers te steunen.

Verder vindt ze dat de hotels op het eiland zich 'voorbeeldig' hebben gedragen om zelf te besluiten de deuren te sluiten. Ze hoopt dat toeristen waarvan boekingen geannuleerd zijn zich schappelijk opstellen. 'Werk een beetje mee. Het is lastig op dit moment en probeer niet het onderste uit de kan te halen.'

'Hartverwarmend'

De zorg, het welzijnswerk, mantelzorgers en het onderwijs kregen ook lof van de burgermoeder. Ze vindt het een groot compliment waard dat eilanders er voor elkaar zijn. 'We moeten afstand houden van elkaar maar we zijn dat niet en we blijven op andere manieren dichtbij'. Ze wenst alle eilanders sterkte toe in deze zware tijd.

Aan het einde van haar toespraak herhaalde burgemeester Ineke van Gent nogmaals haar oproep aan toeristen. 'U houdt van Schiermonnikoog. Wij houden van u. U bent ons inkomen en bestaan. Maar nu even niet. En ik wil u dan ook dringend oproepen: blijf thuis met de paasdagen'.