De Koffiecorner #78 (met Wouter Gudde): 'Als de volksgezondheid het toelaat, willen we verder voetballen'

Dinsdagavond waren dat FC Groningen-directeur Wouter Gudde en clubwatcher Stefan Bleeker in een speciale live-uitzending via Facebook. Uiteraard gaat het over het plan van de KNVB, die hoopt dat de competitie in juni weer kan worden hervat. Gudde vertelt dat hij dat ook hoopt, omdat er veel belangen meespelen.

-Wouter Gudde: 'Als de volksgezondheid het toelaat, willen we verder voetballen'

-Wouter Gudde: 'Naast het sportieve is er ook het financiele belang'

-Wouter Gudde: 'Hoeveel kan ik niet zeggen, maar het gaat ons zwaar raken'

-Wouter Gudde: 'Het laatste waar ik met mijn vader over sprak is of we bij Pasen bij elkaar moeten komen'

De uitzending is hier terug te kijken: