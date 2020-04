'Concrete sporen van gestolen schilderij Van Gogh'

'Het is niet zo dat iedereen helemaal in het duister tast', zegt kunstdetective Arthur Brand tegen De Telegraaf.

De Lentetuin van Vincent van Gogh werd vorige week in de nacht van zondag op maandag gestolen uit museum Singer in Laren, dat het in bruikleen had van het Groninger Museum.

Tip

Brand claimt in de krant een zeer interessante tip 'uit het wereldje' te hebben ontvangen. 'Ik kan natuurlijk niet zeggen wat en hoe. Dat zou te link zijn. Criminelen lezen ook mee. Als ze lezen hoe dicht we er, al dan niet, op zouden zitten, kan dat het schilderij in gevaar brengen en mensen doen laten vluchten.'

De politie heeft overigens tien tips gekregen over de schilderijroof. Dat is bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

