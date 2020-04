Lopend Vuur: Mijn gezondheid is belangrijker dan mijn privacy

Het kabinet wil inzetten op apps om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Minister Hugo de Jonge vertelde dat gisteren op de persconferentie van het kabinet. 'Twee apps vormen straks de kern van het nieuwe testbeleid'.

De Jonge benadrukt wel dat er nog uitgebreid onderzoek wordt gedaan en dat de privacy gewaarborgd moet zijn.

De apps moeten de GGD ondersteunen als die contactonderzoek niet aankunnen. De app die het kabinet op het oog heeft, waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet blijkt te zijn of was met corona.

Als dat het geval is, krijg je het advies om binnen te blijven en op te letten of je ziek wordt. Met de andere app kunnen de symptomen in de gaten gehouden worden.

Vanuit de Tweede Kamer wordt al gereageerd op het plan. Onder andere D66 en PvdA vinden dat de privacy niet op de helling mag. De inzet van zo'n instrument is 'vergaand', vindt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Het verzamelen en het gebruik van bijvoorbeeld locatiegegevens zou daarom onder meer tijdelijk, omkeerbaar, doelgericht en vrijwillig moeten zijn.

