Troostlaidjes #15: Bert Kremer - Hymne

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Kira Dekker, Harry Niehof, Fries Wolma, Bé Schmaal, Irene Wilkens, Anne-Lie Persson, Lars Koehoorn, Harm Tabak, Inge van Calkar, Steernvanger, Eltje Doddema, Bas Menninga, Oscar & Willemijn en Tineke Rouw brachten hun liedje al ten gehore.

Vandaag is het de beurt aan Bert Kremer.

Kremer woont in Zeerijp, waar hij beheerder is van het dorpshuis. Voorheen woonde hij in de stad en speelde in diverse bandjes. Na een paar jaar van stilte, begon het toch weer te kriebelen. Inmiddels zit hij samen met drie anderen in een Nederlandstalige band.

Vertrouwen

Zijn troostliedje heet Hymne. 'Het is een lofzang, een vertaling van een liedje van Patti Smith. 'Een fantastich klein en breekbaar liedje. Soms is het heel fijn om je even over te geven aan het vertrouwen, van bijvoorbeeld het zorgpersoneel.'

