Coronagift.nl wil (kleine) musea en recreatiebedrijven steunen

'Met name de kleine musea en recreatiebedrijven krijgen harde klappen en daar willen we wat voor doen'. Dat zegt Rowin Penning, de man achter Coronagift.nl

Penning kan het weten, want hij is oprichter van het Noord-Nederlands Trein & Trammuseum in Zuidbroek. Tegenwoordig is hij bestuurslid. Ook dit museum heeft de deuren tijdelijk moeten sluiten, met verlies van inkomsten tot gevolg.

Steun van publiek

Penning zette daarom de website Coronagift.nl op. Daar kunnen musea en recreatiebedrijven, die in de knel komen, zich melden en vragen om steun van het publiek. Penning: 'Het gaat waarschijnlijk vooral om de kleinere instellingen, maar ook grotere musea zijn welkom. Al zullen die waarschijnlijk meer reserves hebben dan de kleinere'.

Voorwaarden

Als blijkt dat een museum of recreatiebedrijf aan de voorwaarden voldoet, krijgt het een plaats op de site. Het publiek kan dan geld doneren aan één of meerdere instellingen en ze zo door de crisis helpen.

Veilig

'Die betaling is op een veilige manier geregeld', zegt Penning. 'We gebruiken het betaalsysteem Mollie'.

Kandidaten melden zich

Er heeft zich al een aantal kandidaten gemeld: Het Schaatsmuseum en de Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer, het Museum Stad Appingedam, het Brandweermuseum en het Nationaal Busmuseum in Hoogezand , het Muzeeaquarium in Delfzijl en het Noord-Nederlands Trein & Trammuseum zelf.

Olievlek

'In principe kan ieder museum of recreatiebedrijf zich aanmelden', zegt Penning. 'We zijn nu begonnen in Groningen, omdat ik daar een netwerk heb. Maar het kan zich als een olievlek gaan uitbreiden'.

'Natuurlijk zijn er veel ergere dingen', besluit Penning, 'maar kunst en cultuur zijn ook belangrijk. Die helpen mensen om op de been te blijven'.