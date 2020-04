Voedseltuin in Opende poot 4500 slaplantjes; ergste nood voorbij

Twee weken geleden luidde Appie Wijma van Voedseltuin Tuuntje in Opende de noodklok, maar inmiddels heeft Wijma toch wat hulptroepen weten te mobiliseren. Woensdag gaan er zo'n 4500 slaplanten de grond in.

'Als de nood het hoogst is, is de redding nabij', zegt Wijma terwijl hij een trolley met slaplanten langs de tunnelkassen rijdt. Bij één van de kassen blijft hij staan en maakt ruimte zodat Albert de Groot een bak kan pakken. 'Zo houden we voldoende afstand', zegt Wijma.

Zweet op het voorhoofd

De Groot loopt met de slaplanten de tunneltent in en verspreidt ze met de nodige tussenruimte over de bakken. De zon schijnt pal op de boogkas met een doorzichtig, plastic dak. De temperatuur in de kas ligt vroeg in de ochtend al dik boven de twintig graden. De Groot heeft het zweet dan ook op zijn voorhoofd staan.

Dit werk moet gewoon doorgaan, zegt hij, terwijl hij met handige bewegingen het ene na het andere plantje de grond in stopt. 'We kunnen ons niet permitteren dat mensen straks geen verse sla of andijvie krijgen.'

Eigen thermosfles

Wijma heeft de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo is in elke tunnelkas maar één persoon aan het werk en heeft iedere vrijwilliger zijn eigen themosfles met koffie meegenomen.

Van de in totaal 4500 slaplanten kunnen straks achttien- tot negentienduizend mensen eten, rekent Wijma uit. Als het weer een beetje meewerkt, hoopt hij de planten over zo'n vier weken te kunnen oogsten.