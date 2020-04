De konijnen kozen het hazenpad, nieuwe verhalen van Frank de Bont

'Zieke dieren blijven altijd', vertelt de 46-jarige dierenarts vanuit zijn praktijk aan de Paterswoldseweg in Groningen. Hoewel de maatregelen van het RIVM ook impact hebben op zijn werk, blijft De Bont op zijn post. 'Vanmorgen had ik hier nog een kat met twee gebroken tenen en die moet je toch helpen.'

Waarom een roodborstje niet oranjeborstje heet

In De konijnen kozen het hazenpad, zijn nieuwe verhalenbundel, geeft De Bont opnieuw in inkijkje in zijn leven als dierenarts. 'ik haal veel verhalen uit mijn praktijk, uit mijn contacten met mijn klanten maar ook uit mijn gezin', legt De Bont uit. 'Het is eigenlijk altijd heel druk in mijn hoofd, ik denk graag over dingen na. Soms hele triviale dingen. Zo vroeg ik me af waarom een roodborstje eigenlijk roodborstje heet terwijl het vogeltje toch echt oranje van kleur is? Ik wil dat dan weten en in het verhaal dat ik er over heb geschreven blijkt dat het vogeltje zijn naam kreeg voordat er een term was voor de kleur oranje.'

In zijn bundel vallen meer leerzame zaken te lezen. Zo beschrijft De Bont waarom de kolibrievlinder lijkt op het vogeltje waar ie naar vernoemd is. En neemt de dierenarts ons mee naar de kern van een koeienvlaai.

Neef Freek Vonk

Zijn liefde voor bijzondere verhalen uit de natuur deelt Frank de Bont met zijn neef Freek Vonk. 'Onze opa was ook altijd met beestjes bezig. Die liefde hebben Freek en ik dus niet van een vreemde. Alleen Freek is wat succesvoller in het uitventen van zijn liefde', lacht De Bont.