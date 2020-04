Na de zomer start tweede school in Meerstad

In het schooljaar 2018-2019 zaten er 245 leerlingen op de Meeroeverschool, momenteel nog de enige school in de nieuwbouwwijk. In de wijk zelf wonen 1600 mensen.

Semipermanent gebouw

De nieuwe school start in een semipermanent gebouw en in 2021 wordt naast dit gebouw, gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw. Het is de bedoeling dat dit in de eerste helft van 2022 klaar is.

Als beide scholen klaar zijn, is er ruimte voor 900 leerlingen in Meerstad. Dat aantal is gelijk aan de prognose voor 2040. De bouw van de twee scholen kost ongeveer 4,3 miljoen.

Tijdelijke huisvesting

Vanaf 2024 komen er 1500 woningen bij in Meerstad, bovenop de bestaande bouwplannen. Volgens de gemeente moeten er over vijf tot tien jaar 1250 leerlingen gehuisvest worden. Voor deze piekperiode komt semipermanente huisvesting.

In eerste instantie zou de school in het nabijgelegen Engelbert gesloten worden. Daar is nu vanaf gezien: de school krijgt nieuwbouw voor 100 tot 120 leerlingen.