'Groothandel in corona-tijd: 'Het is er niet slechter op geworden'

Groothandel Makro in Groningen maakt na drie weken corona-crisis de balans op: 'Het is er niet slechter op geworden'. Dat zegt vestigingsdirecteur Wim Miedema.

'Vanaf 19 maart zijn de groothandels op verzoek van de overheid ook open voor particulieren. Om de druk bij de supermarkten weg te halen.' De verplichte sluiting van de horeca heeft gevolgen voor groothandels, maar de komst van de particulier heft dat op: 'Ik mis 50 procent van de omzet die je normaal door de horeca draait. Maar dat krijg ik voor het grootste gedeelte terug door de particulier.'

Miedema signaleert wat populair is bij die groep: 'Omdat heel veel mensen thuiswerken zijn extra beeldschermen in trek, maar ook muizen, bureaustoelen, dat soort dingen.'



Barbecues

'Ook heb ik het gevoel dat mensen zichzelf willen verwennen, met extra lekkere producten. Of dat weekendje Madrid gaat niet door, dus kopen we een nieuwe televisie, of tuinset. En ik heb nog nooit zoveel barbecues verkocht.'

Daarnaast merkt de vestigingsdirecteur dat de consument hamstert: 'Diepvriezen zijn erg populair, natuurlijk voor de lang houdbare producten die ook erg in trek zijn.'

Toch neemt ook de horeca nog wel af bij de Groningse groothandel: 'De horeca is erg creatief geworden, met de mogelijkheid om af te halen bijvoorbeeld. Eerst haalde je altijd chinees of patat af, maar nu is er veel meer keuze. En ook hotelketens zijn nog wel aan het werk.'



Extra beveiliging

Miedema benadrukt dat alles veilig gebeurt: 'We hebben dezelfde regels als de supermarkten: één klant per tien vierkante meter. We meten dat automatisch, dus ik weet op dit moment precies hoeveel mensen er in de winkel zijn. Voor de rest hebben we extra beveiliging, linten, personeel in fluorescerende hesjes en we roepen elk kwartier om dat men afstand moet houden. Ook is het verplicht een winkelkar te nemen.'

'Ik merk dat mensen steeds meer verantwoordelijkheid nemen, er is meer gewenning en daardoor meer geduld, dus dat gaat hartstikke goed. Ja, soms krijg je wel eens rare reacties, maar dat hou je altijd. Ook in normale tijden heb je natuurlijk klanten die zich niet kunnen gedragen', besluit Miedema nuchter.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus