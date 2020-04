Vanaf nu sneller boetes in Groningen; 'mijd pier Lauwersoog'

'Iedereen moet de boodschap nu wel hebben begrepen', stelt Schuiling.

Tientallen boetes in Groningen

In de afgelopen tijd zijn er enkele tientallen boetes uitgedeeld in Groningen, zegt Schuiling. Een week geleden was dat aantal nog een stuk lager: toen was het op één hand te tellen.

Voorkomen

'Het gaat om flinke boetes die oplopen tot 400 euro. We proberen te voorkomen die te geven, maar daar hebben mensen zelf ook een rol in.'

'Tot nu toe hebben we mensen die asociaal gedrag vertonen steeds gewaarschuwd. We gaan er nu toe over dat we die mensen gaan beboeten. Men moet zich beseffen dat iedereen in potentie een drager van het virus is. Zelfs als je zelf niet ziek bent, kan je iemand anders ziek maken.'

'Mijd pier Lauwersoog'

Schuiling roept ook op om niet naar de pier bij Lauwersoog te gaan. 'Daar was het afgelopen weekend druk, er waren erg veel mensen. Mogelijk gaan we ook preventieve maatregelen nemen bij die pier.'

Ook het Noorderplantsoen is een aandachtspunt. 'We waarschuwen mensen daar ook dat ze afstand moeten houden. Dat doen we met informatieborden en wagentjes.'

'Bleib zu Hause'

Net als minister-president Rutte deed Schuiling een oproep aan onze oosterburen: 'Bleib zu Hause', zei de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, waarbij hij vooruitblikte op het Paasweekend. 'Ik kan daar verder niets aan toevoegen.'

