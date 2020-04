Balende RUN-organisator: van dansen van geluk naar slapeloze nacht

Maandenlang keek Rolf Huizinga uit naar de 45e editie van de RUN in Winschoten. Het deelnemersveld was veelbelovend, alles liep volgens plan en Huizinga zou die editie afzwaaien als organisator. Maar het coronavirus verpest alle plannen.

Huizinga windt er geen doekjes om: 'Tsjonge jonge, ik heb hier wel een nacht van wakker gelegen. Dit is een klote einde.'

'Verschrikkelijk balen'

De RUN in Winschoten, het jaarlijks hardloopevenement in Oost-Groningen stond dit jaar gepland op 12 september. Er is onder andere ruimte voor de kinderen bij de 'Lutje-RUN', groepen lopen in estafette en deze editie zou extra bijzonder zijn. Het wereldkampioenschap honderd kilometer lopen stond op de planning.

Huizinga: 'Dat zou hét evenement van Oldambt worden. Ik stond op 1 april te dansen van geluk. Toen hadden wij al meer dan vijftig aanmeldingen voor de vijftig en de honderd kilometer. Maar daar kan dus een streep door. Dit is zo verschrikkelijk balen.'

Twee verpeste feestjes

Het coronavirus verpest niet alleen het grote evenement voor het Oldambt en Oost-Groningen, maar ook het afscheidsfeest van Huizinga die de afgelopen jaren als organisator - 'Ik noem het zelf liever event-manager' - met bloed, zweet en tranen aan het project gewerkt heeft.

Hij vertelt: 'Ik kwam in 2016 bij de RUN en wist niet wat ik aantrof. Op dat moment was de veertigste editie net geweest. Ik dacht: dit wordt al zolang georganiseerd, iedereen is op elkaar ingespeeld en er liggen duidelijke draaiboeken. Niks was minder waar. Als ik op voorhand wist wat de situatie was, was ik er denk ik niet aan begonnen.'

Orde op zaken stellen

Maar het 'RUN-bloed' stroomt door de aderen van Huizinga. 'De RUN hoort bij Winschoten, dat laat ik niet kapot gaan.' En dus wordt orde op zaken gesteld. Draaiboeken worden aangepakt, sponsoren ondersteunen het evenement en vrijwilligers weten precies wat van hun verwacht wordt.

Huizinga: 'Echt, de voorbereidingen verliepen zó soepel en de RUN stond. Maar de organisator, het bestuur en andere betrokken partijen nemen geen risico. De datum 12 september is nog relatief ver weg, maar de partijen schrijven: 'Nederland kan in september wel weer 'virusvrij' zijn, maar dat zegt nog niets over de situatie in andere delen van de wereld.'

En die situatie in andere werelddelen is essentieel. Hardlopers komen, helemaal nu het WK georganiseerd zou worden, van heinde en verre. Geen vliegverkeer betekent geen internationale deelnemers en toeschouwers.

Vrees voor toekomst

De vraag is welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de RUN. Zijn vrijwilligers volgend jaar bereid om zich weer maximaal in te spannen? Huizinga heeft lichte twijfels: 'De RUN is heel erg trots op de vrijwilligers, en dat is terecht, maar de vraag is: hoe lang kun je dat nog volhouden? De rek gaat er steeds meer uit. Vader en moeder werken tegenwoordig beide, dan word je minder snel vrijwilliger. Daarbij zijn veel vrijwilligers ook al op leeftijd.'

En mochten er wel genoeg vrijwilligers zijn, dan is het nog de vraag hoe het zit met sponsoren. Niemand kan op dit moment voorspellen hoe de middenstand zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Durven ondernemers volgend jaar weer geld te steken in het evenement of investeren zij liever in hun eigen bedrijf? Allemaal vragen waar nu nog geen antwoorden op zijn.

Ook heeft Huizinga vragen over zijn eigen toekomst. 'Er is nog helemaal niemand bezig met volgend jaar, maar als ze mij écht nodig hebben en de voorwaarden zijn goed, dan wil ik mij nog één keer maximaal inzetten. En dan is het daarna ook helemaal klaar. Maar eerst moeten we dit verwerken. Iedereen belt mij nu met de vraag hoe dit verder moet. Ik heb een blauw oor van het vele bellen, haha.'