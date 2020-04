GGD-directeur: 'Het verschil met rest van Nederland wordt steeds groter'

Het verschil tussen het aantal coronapatiƫnten in Groningen afgezet tegen de rest van het land wordt steeds groter. 'We hebben het behoorlijk goed onder controle', zegt GGD-directeur Jos Rietveld.

In Groningen zijn 232 vastgestelde besmettingsgevallen. Het aantal werkelijke besmettingen in onze provincie ligt hoger omdat niet alle inwoners met klachten worden getest. Zes mensen zijn overleden aan het virus.

Achterstand

'Als je die cijfers afzet tegen de landelijke cijfers wordt onze achterstand - in positieve zin - steeds groter', zegt Rietveld. 'Dat beeld juichen we toe. We zitten nog altijd in de indamfase, waarbij we bron- en contactonderzoek doen. Wat ons betreft is dat nog steeds de strategie die werkt.'

Teststraat voor zorgpersoneel

De zogenoemde teststraat voor zorgmedewerkers werpt ook zijn vruchten af, zegt Rietveld. Daar zijn nu zo'n zevenhonderd zorgmedewerkers getest, waarbij zes procent van hen besmet is. 'Dit helpt ons om het virus uit de zorginstellingen te houden.'

Telefoon roodgloeiend

De GGD Groningen zelf heeft het nog altijd druk. In plaats van de acht mensen die normaal werken aan infectieziektebestrijding, zijn het er nu zo'n honderd. 'We krijgen twee- tot driehonderd telefoontjes per dat en onze website wordt drukker dan ooit bezocht.'

Rietveld vindt het wel belangrijk dat in zijn eigen organisatie, maar ook bij ziekenhuizen, nu wordt gezocht naar enige vorm van rust voor het personeel. 'We gaan ervan uit dat we hier nog wel even mee bezig zijn', zegt hij. 'Dus het is zaak dat we uit die opgewonden stand komen en naar een nieuw evenwicht gaan.'

'Iedereen is in ieder geval bereid om zich maximaal in te zetten en bij ons daalt het ziekteverzuim zelfs.'

Lees ook:

- 'Stabiel laag' aantal coronabesmettingen in Noorden

- 'Coronacrisis krijgt in Groningen geen Brabantse proporties'

- Alles over het coronavirus