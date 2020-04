Cel voor 'coronaspuger' uit Ten Post en 'coronahoester' uit Nieuw-Beerta

De veroordeelde man belandde op 31 maart in Ten Boer met zijn auto in de sloot (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

De man uit Ten Post heeft tijdens de coronacrisis naar agenten gespuugd en riep 'Ik heb corona. Nu ga je dood'.

De man belandde op 31 maart in Ten Boer met zijn auto in de sloot. De brandweer probeerde de gewonde man uit de auto te krijgen. Toen de bestuurder twee agenten zag naderen werd hij heel kwaad.

Hij riep: 'Ik heb corona', en rochelde vervolgens. Hij spuugde richting de agenten en rochelde opnieuw. Een van de agenten duwde het hoofd van de man naar beneden en deed hem een spuugmasker om.

Man bleef rochelen

Tijdens de rit in de ambulance bleef de man rochelen en spugen. Door hem af te dekken met een laken en door het masker raakte hij niemand. De man werd tijdens de zitting gehoord via een telefoonverbinding. Zijn advocaat stond via een videoverbinding in contact met de rechter.

De verdachte kan zich niets herinneren van dit incident. Door het ongeval had hij een black-out, zei hij. Hij vermoedt dat hij op dat moment een hersenschudding had, maar dat is niet vastgesteld.

Hongerstaker

De man zei dat hij vlak voor het ongeval onwel was geworden en daardoor in de sloot belandde. Hij was tot 12 maart vijf weken lang in hongerstaking geweest. Hij wilde daarmee de problematiek rondom de gaswinning landelijk op de kaart zetten.

De hongerstaking en stress braken hem op. De rechter ging er niet in mee dat de man een black-out had en daardoor niet wist wat hij deed. 'U ging heel lang door in dit gedrag.'

Taakstraf afgewezen

De advocaat van de man verzocht om een taakstraf. Dat vond de rechter een te lichte bestraffing. Door te spugen bedreigde de verdachte agenten die hem nota bene probeerden te helpen. De officier van justitie eiste een celstraf van tien weken.

De rechter legde hiervan een deel voorwaardelijk op vanwege de stress die de man ervaart door de bevingsproblematiek. Bij de man is het stresssyndroom PTSS vastgesteld en is hij hiervoor in behandeling. Die moet hij voortzetten en tevens is hem een alcoholverbod opgelegd.



Coronahoester uit Nieuw-Beerta



Een 51-jarige man uit Nieuw-Beerta is voor het zogeheten 'coronahoesten' een celstraf van acht weken opgelegd. De man dreigde een agent te besmetten met het coronavirus door hem in zijn gezicht te hoesten.

De man reed op 24 maart in Midwolda in zijn auto, toen hij tijdens een verkeerscontrole aan de kant werd gezet. Hij had geen geldig rijbewijs. Toen de man uit de auto stapte zei hij dat hij naar een vriend ging die 'zware corona' had. Daarbij hoestte de man de agent in het gezicht. Hij verzette zich toen hij mee moest naar het bureau.



Spoorloos

De man uit Nieuw-Beerta zat drie dagen vast en mocht toen naar huis. Sindsdien is de man spoorloos. Hij kwam niet naar de zitting in Assen. Zijn advocaat deed via een videoverbinding namens hem het woord. Volgens de raadsman is de verdachte een roker en hoestte hij per ongeluk de agent in het gezicht.

De verdachte is analfabeet en volgt het nieuws niet, zei de raadsman. Hij wist daardoor niet dat hij afstand moest houden. Dit geloofde de rechter niet, omdat de man tijdens het uitstappen vermeldde dat hij naar een vriend ging die besmet was.



Strafblad van 41 kantjes

De 51-jarige heeft een strafblad van 41 kantjes en is veelpleger. De officier van justitie eiste acht weken cel. 'Mager', vond de rechter, maar legde die straf toch op.

De man moet die straf direct uitzitten, zodra hij wordt gevonden. Daarbij moet hij de agent 450 euro aan smartengeld betalen.



