Naar de schouwburg in een anderhalvemeter-samenleving? 'Kans is niet heel groot'

Het is iets dat we met z'n allen nog moeten ontdekken. Dat maakt het lastig om deze vragen nu te beantwoorden.

Toch hebben we ze voorgelegd aan twee mensen die op dit gebied een belangrijke rol spelen in onze provincie: GGD-directeur Jos Rietveld en voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen.

Nu pas mee bezig

Schuiling geeft aan dat dit een onderwerp is waar hij, maar ook het Rijk, nu pas mee bezig gaat. De prioriteiten lagen tot dusver ergens anders.

'De afgelopen tijd zijn we vooral bezig geweest met het regelen van genoeg capaciteit in de ziekenhuizen', zegt hij. 'Nu moeten we kijken wat we doen na 28 april en 1 juni.'

Kans is niet heel groot

Dan toch: de maatregelen voor evenementen gelden tot 1 juni, hoe groot is de kans dat we na 1 juni weer zij aan zij in een schouwburg zitten? 'Ik acht die kans niet heel groot', zegt Schuiling.

'Maar het hangt wel af van wat de medici ons vertellen over wat handig is gelet op de ontwikkeling van het virus.'

Eerder maanden dan weken

GGD-directeur Jos Rietveld staat er hetzelfde in. 'Ik schat zelf in dat het nog wel een tijd gaat duren voordat publiekslocaties waar mensen dicht op elkaar zitten weer in bedrijf zijn.'

Een tijd, hoe lang is dat dan? 'Ik vind dat moeilijk te zeggen, maar ik denk dan eerder aan maanden dan aan weken.'

'Misschien is het toch mogelijk om op enig moment bijvoorbeeld de lagere scholen weer open te stellen, maar dat vraagt besluitvorming op landelijk niveau waarbij verschillende belangen worden afgewogen.'

