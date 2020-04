Lopend Vuur: Wie nu losser omgaat met de coronamaatregelen is dom

Deze week is er voorzichtig optimisme. Zo werd gisteren bekend dat het aantal coronapatiƫnten op de intensive care voor het eerst sinds de uitbraak van het virus in Nederland is afgenomen.

Langzaamaan zijn we iets positiever aan het worden over de ontwikkelingen van het coronavirus in ons land. Sterker nog: 'Brabantse proporties' krijgen we mogelijk niet in Groningen, zegt microbioloog Alex Friedrich van het UMCG.

Snel teniet gedaan

In de persconferentie van het kabinet van deze week werd duidelijk dat we ons nog steeds aan de genomen maatregelen moeten houden. Premier Rutte wees ons op het gevaar van losser omgaan met de regels. Daarmee zouden alle genomen maatregelen en de positieve gevolgen daarvan snel teniet gedaan worden.

'Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis', zei de premier.

Op 21 april maakt het kabinet duidelijk wat er gaat gebeuren met de maatregelen na 28 april. De verwachting is dat die daarna niet gelijk allemaal opgeheven worden. 'Terug naar normaal is een kwestie van de lange adem', zei premier Rutte deze week. We moeten het dus nog wel even volhouden. Doen we dat niet, dan zijn we terug bij af.

