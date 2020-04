Warenmarkt Stad opnieuw aangepast: deel verplaatst naar Grote Markt

Het gaat om kramen die non-foodproducten verkopen. Etenswaren blijven op de Vismarkt te koop.

Stewards

Vier stewards gaan de situatie op de markten in de gaten houden.

'Wanneer nodig spreken ze mensen erop aan dat ze anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden', zegt een woordvoerder van wethouder Paul de Rook.

'Kom alleen'

De gemeente doet daarnaast een oproep aan mensen om niet samen naar de markt te komen.

'Die oproep wordt voor veel plekken gedaan: kom alleen. Verder vragen we om niet met de brom- of bakfiets inkopen te doen, want die nemen ook ruimte in beslag.'

Verbeteren

Afgelopen weekend was het op sommige momenten te druk op de warenmarkt. 'Over het algemeen ging het al goed, dit doen we om het te verbeteren', zegt de woordvoerder.

De gemeente heeft de plannen besproken met de marktorganisatie. 'Zij zijn blij met de maatregelen, want het gaat om de veiligheid. Iedereen kon ermee instemmen', zegt de woordvoerder.

Grote Markt is leeg

De Grote Markt is sinds het verdwijnen van het VVV-gebouw leeg. Enkele kramen die op normale weekenddagen normaal gesproken ook op de Grote Markt staan, houden hun plek.

Lees ook:

- Gemeente grijpt in bij markt: meer afstand tussen kramen

- Alles over de coronacrisis