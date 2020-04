Ainzoam: 'De hand- en zoenafdrukken op het raam geven mij kracht'

Groningers die vanwege het coronavirus hun familie niet meer kunnen zien, een pasgeboren kleinkind niet in de armen kunnen sluiten of eenzaam thuis zitten. Je leest hun verhalen in onze serie Ainzoam.

Vandaag het verhaal van de 70-jarige Ans Wegman-Klomp uit Zuidhorn, die de kleinkinderen mist en wier man Gerrit (85) steeds warriger wordt.

'Normaal had hij drie dagen in de week dagopvang', begint ze haar verhaal over haar man. 'Hij kon weinig meer, ook geestelijk ging het minder. Hij wilde nergens heen en kreeg weinig prikkels.'

Steeds warriger

'Maar nu we door de corona-crisis allebei thuis zitten en bijna geen contact meer hebben met anderen, gaat hij geestelijk hard achteruit. Hij wordt steeds warriger. Dat neemt veel sneller toe, het is niet meer zoals het eerst was', zegt Wegman-Klomp.

Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Zoon en gezin wonen iets verder weg, dochter woont met de twee kleindochters in Zuidhorn.

'Dus die komen wel eens langs bij het raam. Dan zwaaien we, of geven we kushandjes. Of we drukken onze handen tegen het raam en geven kusjes tegen het glas aan', zegt Ans lachend.

Rollator

'Mijn man staat dan op afstand met zijn rollator te kijken. Hij begint dan wel te lachen; het het dringt wel tot hem door. Maar vervolgens kunnen we er niet over praten, want dan valt hij weer in slaap, of hij vervalt dan in zijn oude gedrag. Dan reageert hij gewoon niet. Ik ben bang dat het iets van dementie is.'

Omdat ze zelf borstkanker had, met de bijbehorende chemotherapie en bestralingen, en omdat ze daarnaast kampt met beknelde zenuwen, is Wegman-Klomp lichamelijk niet fit meer.

Vrijiwillgers

Daarom worden de boodschappen door vrijwilligers van de kerk gehaald. Haar schoonzoon helpt in de tuin. 'Een klein rondje om het huis met de rollator lukt nog net, maar als ik verder loop kan ik door mijn benen zakken. Heel soms doe ik dat samen met mijn man, maar hij loopt nog langzamer dan ik.'

Via Zoom drink ik koffie met mensen van de kerk. En met mijn dochter en kleindochters heb ik Hangouts op Google Ans Wegman-Klomp

Contact met anderen is dus tot het minimum beperkt, maar daar heeft ze wat op gevonden: 'Via Zoom drink ik koffie met mensen van de kerk. En met mijn dochter en kleindochters heb ik Hangouts op Google. Ja, goed he', lacht ze als ze wordt gecomplimenteerd met haar digitale vaardigheden.

Heel voorzichtig

'Het moet ook heel voorzichtig, want als mijn man corona krijgt redt hij het niet. Voor mij is het ook gevaarlijk, maar ik ben eerder bang voor hem dan voor mezelf.'

Somber vraagt ze zich af: 'Hoe moet het dan als hij het wel zou krijgen? Je bent toch samen, en hebt lief en leed gedeeld. Dat heeft emotioneel veel impact op me.'

'Kijk, ik ga er sowieso vanuit dat ik alleen overblijf, gezien zijn leeftijd. Maar de manier waarop het dan zou gebeuren... dat doet me veel.'

Zodra de coronacrisis voorbij is, ga ik direct naar m' dochter toe. En de meisjes knuffelen Ans Wegman-Klomp

Zodra de coronacrisis voorbij is, weet ze al wat ze als eerste gaat doen: 'Direct naar mijn dochter toe. En de meisjes knuffelen. Ik kwam daar altijd veel en dat kan nu niet. En dan kunnen we ook samen lekker weer een patatje op zondag bestellen.'

Zoenafdrukken

Ans denkt wel dat dat nog lang gaat duren, maar tot die tijd houdt ze zich vast aan de hand- en zoenafdrukken op het raam: 'Af en toe kijk ik daar naar als de zon er op schijnt. Dat geeft me kracht, dat vind ik prachtig. Voorbijgangers zullen wel denken: wat een vies raam... Maar ik laat het gewoon zitten!'

