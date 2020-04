Startups tonen ook veerkracht: 'Klim over de rol van slachtoffer zijn heen'

Je zit als ondernemer vol ideeën en passie is wat je drijft. Klanten hebben interesse in je product en dan loopt door de coronamaatregelen de orderportefeuille in een paar dagen helemaal leeg. Het is vele startups in Groningen overkomen. En dan?

NoordZaken sprak met een aantal drijvende krachten van startups en scale-ups en het blijkt dat ze in een paar weken tijd de koers al lang weer verlegd hebben. Vooral niet zielig in een hoekje gaan zitten, maar de blik naar voren richten. Ook al is de omzet helemaal verdampt.

Vier maanden plat

Het was voor Bas Krijgsman (28) van EventInsight in Groningen wrang dat het verbieden van evenementen met 100 personen en meer in de overheidsmaatregelen zat. Hun digitale applicatie is namelijk ontwikkeld voor events van meer dan 100 mensen. Op basis van data analyse wordt gekeken hoe er voor deelnemers het maximale uitgehaald kan worden.

'Bij de eerste persconferentie had ik al wel door dat we zeker voor vier maanden plat zouden gaan.'

Krijgsman is vanaf zijn zestiende ondernemer. 'Ik wil graag creatief bezig zijn en oplossingen ontwikkelen.' Zijn huidige bedrijf is in mei vorig jaar met behulp van een aantal investeerders - waaronder de NOM - officieel gelanceerd. Inmiddels zijn er 16 mensen in dienst.





Een fors gat

De eerste maanden van het jaar leverde recordomzetten op, maar daar is niks van over. 'De impact is groot. We factureren pas als een opdracht helemaal klaar is. We hebben momenteel een fors gat in de cashflow.' Terwijl, kijkend naar de opdrachten, maart en april voor nieuwe records gezorgd zouden hebben.

Schelte Meinsma (40) is al vanaf zijn zeventiende bezig en runt vanuit Groningen een aantal startups. Vroom, gericht op virtual reality toepassingen, Karreer, via kunstmatige intelligentie mensen aan banen koppelen en het al wat langer bestaande internetbedrijf DBK. 'Ik denk dat we er het hele jaar uit liggen.'

We moeten pas op de plaats maken en dat is dodelijk Schelte Meinsma - Eigenaar diverse startups

Pas op de plaats

Met name voor Karreer, waar een half miljoen euro in geïnvesteerd is, komt het hard aan. 'De vraag naar deze toepassing ontbreekt momenteel. We moeten pas op de plaats maken en dat is dodelijk.'

Twee medewerkers met een nul-uren contract zijn gestopt. De overige bijna 30 medewerkers zijn nog wel aan het werk.

'Ik ben altijd zuinig en netjes geweest, maar het moet niet nog twee maanden zo doorgaan. Tegen de tijd dat we het vakantiegeld in mei gaan uitbetalen wordt het spannend. Mijn mensen zijn me veel waard en ik doe het liever niet maar dan moet ik echt om mezelf gaan denken,' kijkt Meinsma vast zorgelijk vooruit.

Hard geraakt

Yorick Voorthuijzen (33) is in 2014 begonnen met het bedrijf Tomorrowmen en is de fase van startup inmiddels voorbij. Voorthuijzen en zijn 20 mensen ondersteunen en adviseren bedrijven op het gebied van digitale marketing.

'Diverse klanten van ons zijn hard geraakt en dat heeft ook effect op ons. Het kost momenteel vooral groei, want we waren flink aan het groeien.'

De diversiteit aan klanten beperkt de schade.

Het is een rouwproces waar je met elkaar in terechtkomt. Een emotionele achtbaan Yorick Voorthuijzen - Eigenaar Tomorrowmen

?

Emotionele achtbaan

Tomorrowmen kan wel een stootje verdragen, stelt Voorthuijzen vast. 'We draaien niet op leningen en gezondheid van het bedrijf is altijd boven snelheid gegaan.'

Diverse branding campagnes zijn wel on hold gezet. 'Hoeveel we daardoor mislopen kan ik niet exact zeggen. Het is een rouwproces waar je met elkaar in terecht komt. Een emotionele achtbaan.'

Wat maakt de coronacrisis voor startups extra lastig? Robert Wielinga is voorzitter van de Kredietunie Groningen en hij legt uit: 'Een startup heeft die naam niet voor niks. Deze bedrijven hebben geen vet op de botten. Er is veel goede wil, maar nog weinig geld. De gemiddelde startupper zal zich niet rijkelijk belonen, maar als het te lang duurt dan houdt het wel op.' 'Het voordeel is dat het bedrijf in het begin geen vaste patronen heeft en flexibel is. De drive is passie om van daaruit het plan te laten slagen. Dit type ondernemer is gewend om van weinig geld rond te komen. Alleen momenteel groeit je markt niet, terwijl je juist als startup omzet nodig hebt om te groeien. De eerste klanten zijn goud waard, want de vaak door familie en bekenden bij elkaar gebrachte eerste muntjes drogen snel op.' De Kredietunie Groningen helpt enkele tientallen ondernemers die om wat voor reden dan ook niet bij een bank terecht kunnen aan geld. Twee weken geleden zijn alle bedrijven geïnformeerd dat de rente en aflossing voorlopig opgeschort wordt.



Aan de andere kant is het ook interessant. Direct aan de slag met noodbegrotingen en andere plannen bedenken Bas Krijgsman - Technisch directeur EventInsight

Spannend en interessant

'Het is extreem vervelend en ik maak me zorgen om het personeel. Het is overleven. Ik kan mezelf snel redden en heb gelukkig niet zoveel nodig,' concludeert Krijgsman. 'Aan de andere kant is het ook spannend en interessant. Direct aan de slag met noodbegrotingen en andere plannen bedenken. Niet in een hoekje gaan zitten huilen.'

Deze spirit proef je ook bij Meinsma. 'Ik hou van verandering en innovaties. Ik kan me in deze fase goed uitleven. Ik ben een chaoot, heb geen structuur en improviseer veel. Dat zijn minder goede eigenschappen en dat weet ik, maar het helpt me nu wel vooruit.'

Creatief streamen

Zo vaart Meinsma over de Friese en Drentse wateren om via een stream op YouTube de mensen thuis de omgeving te laten zien.

'We zijn onze tijd nu aan het vullen met creativiteit. Of het betaald wordt is overigens maar de vraag.'

Armin van Buuren

De ambities reiken al weer verder bij de ervaren ondernemer. 'Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar we willen Koningsdag vieren en zijn bezig om Armin van Buuren te strikken. Het punt is dat als we dat doen we in het diepe springen en dat is in deze tijd wel wat lastig.'

Voorthuijzen rouwde een paar dagen en ging weer door. 'We gingen snel met klanten meedenken over alternatieve inkomsten, iets wat we normaal niet doen. We merkten snel dat ondernemers daar door alle emoties helemaal nog niet mee bezig waren. Nu we een paar weken verder zijn biedt dat meer mogelijkheden.'

Doorgaan

Er worden meer strategische sessies georganiseerd bij klanten. 'We zijn nu in de positie om bedrijven meer te helpen. Zeker in de fase die gaat komen moet de digitale ondersteuning, zeker bij een retailer, op orde zijn. En zo vinden we onze weg wel weer om door te gaan. Klim over het slachtoffer zijn heen. Sta op en toon creativiteit.'

Virtuele omgevingen

Krijgsman heeft zich met zijn mensen gestort op het organiseren van online events. 'We geven bezoekers vanuit huis het gevoel bij een evenement te zijn.'

Er zijn in korte tijd virtuele omgevingen ingericht, waarbij bijvoorbeeld de deur wordt opengedaan, een deelnemer een badge krijgt en er ruimte is om te ontmoeten.

Stekkers knopen

'In ons bestaande product zit al een heel congres. Het was een kwestie van stekkers anders aan elkaar knopen om te kunnen draaien,' aldus Krijgsman. Dinsdagavond werd een eerste online event in Amerika gedraaid. Een evenement waar zakelijke klanten elkaar konden ontmoeten. 'Dit was een testevent, maar mensen hebben er belang bij om elkaar te kunnen treffen. Daar betalen ze voor.'

De omzet van EventInsight was in maart nul euro. Door de snelle switch verwacht Krijgsman in april weer omzet te maken en als alles lukt in mei het niveau van de eerste maanden van het jaar alweer aan te tikken. Inmiddels hebben zich ook al nieuwe klanten gemeld.

Al valt alles weg; mijn ideeën en contacten zijn er nog. Dan beginnen we gewoon weer opnieuw Schelte Meinsma - Eigenaar diverse startups

?

Vertrouw op jezelf

Meinsma wil het optimale voor zijn mensen eruit halen. 'Als het niet anders kan dan houdt het op, maar vertrouw altijd op jezelf. Al valt alles weg; mijn ideeën en contacten zijn er nog. Dan beginnen we gewoon weer opnieuw.'

Krijgsman voegt daar nog aan toe: 'We zeggen altijd binnen ons team: als je jezelf zielig gaat vinden en de situatie de schuld geeft, dan heb je de situatie niet in de hand en kan je er geen actie op ondernemen.'

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups Het kabinet heeft dinsdag 7 april bekend gemaakt dat het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven mogelijk wordt om een overbruggingskrediet aan te vragen. Veel van dit soort bedrijven valt buiten de eerder aangekondigde steunmaatregelen. De NOM voert de regeling uit. De exacte details zijn naar verwachting begin volgende week bekend. Relevante vragen en antwoorden zullen dan gecommuniceerd worden. Vanaf maandag 20 april kunnen bedrijven die in aanmerking komen online een aanvraag doen. Het kabinet stelt landelijk in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar.

