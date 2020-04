Door thuisisolatie neemt de kans dat kwetsbare ouderen ondervoed raken nóg meer toe

Ondervoeding bij kwetsbare ouderen is een gekend probleem. Maar nu veel senioren als gevolg van de coronacrisis in thuisisolatie zitten, wordt het probleem nóg nijpender. En dat heeft zowel mentale als fysieke gevolgen.

Wat er precies onder ondervoeding wordt verstaan? 'Verlies van lichaamsgewicht en spiermassa als gevolg van te weinig voedingsinname, van met name eiwitten en calorieën', legt Harriët Jager, lector Malnutrition and Healthy Ageing bij de Hanzehogeschool uit. Zij is één van de deskundigen die een brandbrief ondertekende.

15 tot 20% is ondervoed

Ook vóór de coronacrisis was ondervoeding bij ouderen al een veel voorkomend verschijnsel. Jager: 'Men denkt vaak: dat komt in Nederland zelden voor, maar dat is niet waar. 15 tot 20% van de thuiswonende ouderen boven de 70 is ondervoed. Bij ouderen die zorg nodig hebben, ligt dat zelfs op 30 tot 40%.'

Hoe je het zou kunnen merken? 'Gewichtsverlies', zegt Jager. 'Drie kilo gewichtsverlies per maand is eigenlijk al te veel. Familie zou het kunnen zien aan los zittende kleding of een horloge dat wat losser zit. Maar let ook op signalen als vermoeidheid, een wandeling die niet meer kan worden volgehouden, of boodschappen die niet meer getild kunnen worden.'

Daarnaast heeft het ook mentale gevolgen. 'Mensen gaan zich door ondervoeding minder fijn voelen. Het welbevinden neemt af.'

Thuisisolatie

Nu veel ouderen vanwege het coronavirus in thuisisolatie zitten, neemt het gevaar dat ze ondervoed raken nóg meer toe. Ze halen door de isolatie bijvoorbeeld geen boodschappen meer, de stress die de crisis met zich meebrengt doet hun eetlust afnemen, terwijl senioren de neiging hebben minder te eten door het voedsel op te sparen.

Volgens Jager zijn er legio oplossingen te bedenken. 'Familie, mantelzorgers of buren kunnen actief helpen. Denk bijvoorbeeld actief mee met de ouderen over boodschappen die gedaan moeten worden. Dat kunnen ze nu niet altijd zelf. Kunnen ze dat wel, denk dan mee over de booschappenlijst. En dan niet alleen over de hoofdmaaltijd, maar graag ook over eiwitrijke tussendoortjes.'

Extra kaas en room

'En mochten de ouderen momenteel niet zelf de boodschappen kunnen doen', besluit Jager, 'help ze mee. Regel een bezorgservice. Of bereid de maaltijden voor ze voor. En gebruik dan wat extra kaas of extra room. Eigenlijk alle producten waarvan we zeggen: daarvan worden we dik, zijn goed voor ondervoede ouderen.'

