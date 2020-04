Liveblog coronavirus: Afgelopen dag geen nieuwe Groningse doden

In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de het coronavirus in de provincie Groningen.

Het laatste nieuws:

- In de eerste vijftien weken van 2020 zijn in onze provincie gemiddeld 116 mensen per week overleden. Sinds de coronacrisis is dit aantal niet structureel toegenomen.

- Officieel dodental coronavirus stijgt met 144 naar 3459, meldt het RIVM

- Er is één nieuw sterfgeval in de provincie, totaal komt op tien

- De coronaregels worden in Noord-Nederland mogelijk eerder versoepeld dan in de rest van ons land

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog: