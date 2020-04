Stormloop bij Winschoter familiebedrijf: 'Alsof heel Nederland nu puzzelt!'

Het loopt storm bij Zaadhof Cartonnagefabrieken in Winschoten. Voornaamste reden: Nederlanders zijn massaal begonnen met puzzelen en spelletjes spelen.

'Wij moeten binnen drie weken 40.000 puzzels klaar hebben', laat Wessels weten. 'Normaal is dat zo'n 20.000 per jaar.'

Naar alles meer vraag

Daar waar de meeste mensen lijden onder het coronavirus, 'profiteert' het meer dan honderd jaar oude familiebedrijf van alle ontwikkelingen. Bij Karina, de vrouw van Meinbert, komen alle orders binnen.

Zij vertelt: 'Wij maken in principe alles dat met karton te maken heeft. Bakjes voor groente en fruit, pizza-onderleggers, taartdozen, verzenddozen, noem maar op. Naar alles is meer vraag.'

En dus ook naar de puzzels en spellen. Meinbert: 'De afzet van puzzels is in de eerste drie maanden van 2020 maar liefst zestig procent hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. De afzet van spellen is met 25% gestegen.' Karina: 'Het is alsof heel Nederland nu puzzelt!'

Onmogelijk concurreren

Hoe anders kan de wereld eruitzien. Een jaar of vijf geleden was er nog amper vraag naar puzzels. Op dat moment maakte het bedrijf nog bedrukte en blanco varianten.

Karina: 'De Playstation en de Wii waren toen zo populair, dat mensen niet meer samen om tafel zaten om spelletjes te spelen. Daarnaast was er ook niet meer te concurreren met landen in Azië en Oost-Europa, waar ze veel goedkoper puzzels en spellen kunnen maken.'

Wij hebben nog zo'n driehonderd puzzels in de loods staan. Mocht er een verzorgingshuis of een andere instelling zijn die daar behoefte aan heeft, dan zijn ze gratis af te halen Meinbert Wessels, bedrijfsleider

Het Winschoter bedrijf besloot daarom te stoppen met het fabriceren van gedrukte puzzels. De blanco puzzels werden nog wel gemaakt. Dat zijn puzzels die, via een distributeur, belanden bij bijvoorbeeld de Hema en online webshops. Mensen kunnen een eigen foto uploaden, die vervolgens op de puzzel gedrukt wordt. Dat loopt storm volgens de Wessels.

Gezondheid voorop

Het zijn bijzondere tijden, merkt bedrijfsleider Meinbert. 'Sinds de uitbraak werken wij regelmatig 's avonds en alle zaterdagen. Het is trouwens niet zo dat wij blind staren op de productie, het personeel moet ook gezond blijven.'

Bij het bedrijf staan 32 mensen op de loonlijst. Daarnaast komen dagelijks acht cliënten van werkvoorzieningschap Wedeka. Meinbert: 'Nu iedereen zo hard werkt, wordt de weerstand minder. En helemaal nu je zit met corona moet ik de mensen wel in bescherming nemen.'

Dinsdag aan de bak

De voorbereidingen zijn op dit moment gaande, komende dinsdag begint de productie van de 40.000 puzzels. Opvallend detail: Meindert zelf houdt helemaal niet van puzzelen.

'Ik sta hele dagen tussen de puzzels, dan heb ik daar thuis geen zin meer in, haha. Maar ik heb nog wel iets leuks. Wij hebben nog zo'n driehonderd puzzels in de loods staan. Mocht er een verzorgingshuis of een andere instelling zijn die daar behoefte aan heeft, dan zijn ze gratis af te halen. Zoek maar even contact met mij, dan kunnen wij hopelijk veel mensen gelukkig maken!'

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis