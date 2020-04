Examenleerlingen vol vertrouwen: 'Ik sta er goed voor'

Het zijn de weken van de waarheid voor alle examenleerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze hebben weliswaar geen centraal eindexamen, maar hun laatste toetsen kunnen bepalend zijn voor het slagen of zakken op de middelbare school.

Deze week werd bovendien de nieuwe slaag-zakregeling van het ministerie van Onderwijs bekend. Daarin staat onder meer dat leerlingen extra toetsen kunnen maken om hun resultaat nog te verbeteren. We vroegen vier leerlingen hoe ze tegen de komende weken aankijken.

Vol vertrouwen

Mathilde (17) zit in de zesde klas van het vwo op het Maartenscollege in Haren. Ze krijgt via videoverbindingen mondelinge toetsen en ze moet online presentaties geven. De schriftelijke toetsen die ze nog moet maken, zijn in mei gewoon op school.

Zelf zat ze niet in spanning op de slaag-zakregeling te wachten. 'Ik wist wel dat ik zou slagen', zegt ze vol vertrouwen. 'Maar ik vond het wel spannend voor sommige vriendinnen. Ik denk dat iedereen nu de kans heeft om te slagen.'

Niets te verliezen

Zelf staat ze er dus goed voor. Een extra toets maken om je cijfer op te krikken is dus niet per se nodig. Toch twijfelt ze. 'Aan de ene kant heb je niets te verliezen, maar aan de andere kant moet je er wel veel voor doen.'

Een toetsweek in plaats van eindexamens komt ook niet verkeerd uit. 'Ik zou meer examens hebben dan ik nu toetsen heb', zegt ze. 'Dus dat scheelt wel.'

Extra kans

Jip (17) zit in de zesde klas van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Hij ziet de resultaatverbeteringstoetsen vooral als een extra kans voor als het onverhoopt misgaat.

'Ik weet nu nog niet of ik ze ga maken, want op het moment sta ik op slagen', zegt hij. 'Alleen als ik het in de toetsweek slecht doe, dan ga ik ze maken. Anders heeft het niet zo heel veel nut.'

Overgaan

In sommige gevallen zijn hoge eindcijfers op de middelbare school van belang voor de toelating op een vervolgopleiding. Bij Jip is dat niet het geval. 'Het gaat bij mij om overgaan en niet om goed overgaan.'

Heel goed overgaan zit er sowieso al niet in, erkent hij. 'Mijn cijferlijst is dusdanig dat het niet zoveel meer uit maakt.' Toch maakt hij zich geen grote zorgen: 'Nee, nog niet. Als ik de komende tijd niet wat extra werk verzet, moet ik me misschien wel zorgen maken. Dus ben ik wel blij dat er extra toetsen zijn als een soort vangnet.'

Geen examen- en verjaardagsfeestje

Het zijn voor Michelle (17) rare dagen. Ze zit in de vierde klas van het vmbo op de Winkler Prins in Veendam en ze is deze donderdag ook nog eens jarig. Maar een verjaardagsfeestje zit er net zo min in als een eindexamenfeest.

'Het is jammer dat het eindexamenfeest niet doorgaat, want ik hoor van iedereen die is geslaagd dat het superleuk is', zegt ze. 'Dat had ik ook wel mee willen maken. Maar na corona hebben we driedubbel feest. Dubbel taart en dubbele cadeaus, dat is wel iets waar ik naar uitkijk.'

Bijna klaar

Twijfels over of ze gaat slagen, heeft ze niet. 'Ik sta er wel goed voor en ik ben al bijna klaar, ik moet alleen na de meivakantie nog een toets maken voor wiskunde en dan ben ik klaar.'

Het niet hoeven maken van het centraal examen is in die zin ook een opluchting, erkent ze. Maar ze houdt er toch een dubbel gevoel aan over: 'Ik had me dan nog echt kunnen bewijzen. Nu doe je veel dingen thuis waarbij je je boeken er bij kunt pakken, dat kan bij je examen niet.'

Mis het sociale leven

Jurgen (18) zit in havo 5 op het Parcival College in Groningen. Hij noemt het vooral een gekke periode, waar we met z'n allen inzitten. 'Met die anderhalve meter heb je een stuk minder contact', zegt hij. 'Naar school gaan is een hele grote bron van sociale contacten. Dat mis ik nu wel echt, merk ik.'

Daar komt bij dat thuisonderwijs voor hem niet echt werkt. In tegenstelling tot lessen op school is hij nu minder gebonden aan vaste tijden en dat heeft een negatief effect. 'Het is allemaal een stuk minder productief bij mij.'

Geen onvoldoendes

Dat de eindexamens niet doorgaan, komt Jurgen niet slecht uit. 'Ik sta er redelijk goed voor', zegt hij. 'Ik heb geen onvoldoendes en een paar zevens, maar voor een aantal leerlingen is het wel heel lastig.'

Een extra toets maken om cijfers op te krikken, gaat Jurgen alleen doen als het nodig is. 'Het is een mooi vangnet en ik ben het alleen van plan als mijn cijfers dramatisch zijn, maar ik ga het niet zo snel doen als ik er goed voor sta.'

