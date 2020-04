Ouders blij met noodopvang: 'Zakelijke telefoontjes plegen met een kleine erbij wil niet'

Bastiaan Bus levert levensmiddelen aan schepen, als een soort supermarkt op water. Zijn bedrijf valt onder de noodopvangregeling, net als alle andere bedrijven die te maken hebben met de voedselketen. 'Mensen moeten eten en drinken en wij leveren dat voor mensen op zee en dat gaat door.'

Eén gehaktbal per dag

Bus werkt dus gewoon; in het begin had hij het zelfs extra druk. 'Toen corona net bekend werd in Nederland en het hamsteren onder de burger begon, startte het bij ons. En nu zie je dat ook bij onze klanten de koelkast vol is. Je kan maar één gehaktbal per dag opeten, zeg ik altijd. Het normaliseert weer.'

Zijn vrouw werkt in de apotheek en ook dat is in deze coronatijd een cruciaal beroep. In de eerste week probeerden ze de opvang voor hun kinderen samen op te lossen, maar dat bleek onmogelijk. Hun zoons Meerten (5) en Fester (2) gaan daarom naar de opvang.

Bastiaan Bus met één van zijn zoontjes (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)



Blij om te kunnen helpen

Dagelijks zijn daar zo'n tien kinderen per dag, vertelt pedagogisch medewerker Janine Harkema van Kids2B-locatie Opwierde in Appingedam. Normaal zijn het er - samen met de andere Damster locatie - bijna honderd.

Ze is blij dat ze ouders die het nodig hebben kan helpen. 'Ik ben blij dat die mogelijkheid er is, zodat de ouders hun belangrijke werkzaamheden kunnen blijven doen.'

Schuldhulp

Silvia Feenstra komt haar zoontje Lars (3) brengen. Ze is schuldhulpverlener. Dat is officieel geen cruciaal beroep, maar toch mag het. 'Als men hulp zoekt met schulden, kunnen er hele nare gevolgen achterweg komen als je dingen niet kunt regelen voor ze. Dus ze hebben het nu als cruciaal bestempeld.'

De vader van Lars heeft ploegendiensten en thuiswerken met Lars bleek voor Silvia niet te doen. Na drie weken aanmodderen heeft ze het opgegeven. 'Ik moet dus veel telefoontjes plegen met cliënten en instanties, en daar heb je rust bij nodig. Zakelijke telefoontjes plegen gaat heel erg lastig als je thuis bent met een kleine.'

Silvia Feenstra met zoontje Lars (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)



Onmisbaar

Voor beide gezinnen is de noodopvang onmisbaar. Feenstra: 'Ik raakte wel een beetje in de stress omdat belangrijke dingen geregeld moesten worden en het lukte niet altijd. Ik heb nu wel meer ruimte en rust daarvoor en dat voelt veel beter.'

Ook Bastiaan Bus is tevreden. 'Ik denk dat ze meer aandacht krijgen, dus ik ben er wel gelukkig mee. De leidsters zijn bekend, hartstikke goed.'

Toekomst

Wat nou als deze situatie nog maanden duurt? Feenstra: 'Ik ben al blij dat ik voor de komende drie weken iets heb kunnen regelen. Als het langer duurt wil ik daar wel weer gebruik van maken.'

Bus kijkt niet vooruit. 'We hebben geen zeventien miljoen bondscoaches meer in dit land maar zeventien miljoen mensen. Ik doe er geen uitspraken over; ik hoop zo kort mogelijk.'

Ritme

Pedagogisch medewerker Janine Harkema maakt zich wel zorgen over de kinderen die nu thuiszitten.

'Je weet er zijn kinderen die het dagelijkse ritme nodig hebben en nu niet kunnen spelen met andere kinderen. Ik dat er na deze crisis nog wel een taak voor ons is weggelegd. Kinderen zullen weer moeten wennen op de dagopvang. Ik denk wel dat dat nog problemen gaat opleveren.'

Lees ook:

- Kinderopvang heeft het drukker: 'De regels zijn iets duidelijker'

- Ook 's avonds en 's nachts kindernoodopvang mogelijk voor 'vitale' ouders