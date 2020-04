Fitheidsexpert: 'Voldoende beweging is belangrijk in deze tijd'

De deuren van sportscholen, fitnesscentra en sportvereniging blijven vanwege de coronacrisis de komende tijd nog wel even op slot. En we gaan met elkaar steeds meer thuiswerken. Hierdoor ligt het gevaar op de loer dat de dagelijkse beweging erbij inschiet.

Fitheidsexpert en sportadviseur Erika Broekema uit de stad Groningen richtte samen met Menke Knol de 'Fit challenge 30 samen tegen corona' op. Een gratis onlineplatform, waar adviezen en tips worden gegeven om dagelijks dertig minuten te bewegen. 'En word je lid, dan krijg je iedere dag ook een leuke blog van één van onze leden', zegt Broekema.

Uitdaging is voldoende beweging

Deze tijd vraagt iets van ons verandervermogen. Naast voldoende slaap en ontspanning, een gezond en gevarieerd voedingspatroon, is beweging essentieel om het lichaam sterk te houden om optimaal te blijven functioneren. 'Doel van onze challenge is om elkaar te stimuleren om voldoende te bewegen. Daar ligt de uitdaging. Het gaat ons niet om te winnen of te verliezen', legt Broekema uit. Artsen geven ook aan dat bewegen in dit coronatijdperk van belang is. 'Door voldoende te bewegen, bouw je ook weerstand op en dat is in deze tijd belangrijk.'

Voormalig spits van FC Groningen Martin Drent heeft zich bij gemeld bij Fit challenge 30. Broekema: 'Hij loopt iedere dag een rondje van 7,7 kilometer om fit te blijven. Mijn buurman loopt dagelijks 800 meter. Voor beide mannen is de beweging even belangrijk'. Een andere bekende sporter, die zijn dagelijkse beweging met de challenge-leden deelt, is basketballer Jason Dourisseau van Donar.

Vroeg op pad

'We stimuleren het sporten en willen dat mensen in beweging komen, maar het is natuurlijk wel van belang dat de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen, dus anderhalve meter afstand houden.' Ook hiervoor geeft het onlineplatform tips en tricks. 'Ga bijvoorbeeld vroeg op pad en kies niet de meest toeristische routes om te hard lopen, te skeeleren of te fietsen. Probeer voor jezelf een geschikt tijdstip te vinden waar je voldoende kunt bewegen.'

Ook voor kinderen en voor gezinnen zijn er adviezen. 'We hebben een beweegkaart ontwikkeld, waarop kinderen een activiteit, bijvoorbeeld touwtje springen, kunnen bijhouden', legt de fitheidsexpert uit. 'En we hebben een ganzenbordspel gemaakt, waarmee we kinderen in beweging hopen te krijgen en te stimuleren om te bewegen.'

Geen blessures

Wie in deze coronatijd in beweging wil komen of wil beginnen te sporten, moet dat wel rustig opbouwen. Ook hoeven er niet direct allerlei dure apparaten en attributen te worden aangeschaft. 'Het belangrijkste is dat er gedoseerd wordt gesport of bewogen en je moet weten wat je doet. Het is belangrijk om juist nu geen blessures te krijgen, want daarvoor kun je nu niet bij een fysiotherapeut terecht', zegt Broekema. Ze waarschuwt met name voor bepaalde vormen van krachttraining. 'Daarbij moet je weten, wat je doet.'

Voor die krachttraining hoeven geen dumbells of gewichten te worden aangeschaft. Hiervoor zijn alternatieven beschikbaar, bijvoorbeeld flessen water of een volle boodschappentas boven je hoofd tillen. 'En dat doe je bijvoorbeeld tien tot twaalf keer'.

Via de Fit Challenge 30 worden ook voedingstips en recepten uitgewisseld. Wil je meer weten over dit gratis onlineplatform of je aanmelden, kijk dan hier.





Lees ook:

- Alles over de coronacrisis