RTV Noord zendt paasviering in Martinikerk live uit

Vanwege de coronacrisis wordt het bijwonen van een kerkdienst afgeraden. Daarom zendt RTV Noord op Eerste Paasdag een speciaal opgezette paasviering in de Martinikerk in Stad live uit.

De dienst is te zien tussen 10.00 en 11.00 uur op TV Noord, de website en app van RTV Noord, en op onze Facebookpagina.

Niet zo gebruikelijk

Dominee Pieter Versloot van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk verzorgt de viering in samenwerking met een klein koor en een organist. Verder is er geen publiek aanwezig.

'Het wordt een samengevat beknopte paasdienst', vertelt Versloot. 'Redelijk zoals we gewend zijn. Met zowel orgelmuziek als slagwerk. Dat is niet zo gebruikelijk, maar kan wel erg mooi klinken. Dat weten we van vorig jaar.'

Paasverhaal is thema

Het paasverhaal is natuurlijk het onderwerp van de dienst.

'Het thema is 'ontzet en opgetogen'. Het gaat erover dat vrouwen in de tijd van Jezus ontdekken dat zijn graf leeg is. Daar waren ze ontzet en verward over. Tegelijkertijd werden ze er ook heel blij van', verhaalt Versloot.

Vreemde tijd

De domie denkt dat veel mensen naar de dienst uitkijken. 'Ik hoor dat wel bij gemeenteleden, de behoefte wordt groter. Het krijgt allemaal meer nieuwe betekenis door deze crisis. Juist ook door het gebrek aan contact en het onderlinge omzien naar elkaar.'

Ook voor Versloot is het momenteel een vreemde tijd. 'Het is heel raar, zo'n lege kerk. Tegelijkertijd is de kerk misschien wel voller dan ooit, doordat jullie de dienst gaan uitzenden. Ik mis de mensen enorm. Dat was afgelopen zondag al en dat zal met Pasen niet minder zijn.'

