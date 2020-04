Onenigheid over schermen in de bus: 'Er kunnen doden door vallen'

Een scherm in een bus van Qbuzz (Foto: Persbureau Meter)

Er is onenigheid over het installeren van plexiglasschermen en -zeilen in de bussen. Vakbond CNV is groot voorstander van de schermen, de FNV is juist fel tegen. Door het gebruik van de schermen kunnen er doden vallen, stelt FNV-onderhandelaar Brigitte Paas.

'Het maakt het er niet makkelijker op', zegt Michel van der Mark namens Qbuzz.

Doden door schermen

'Je moet goed nadenken over de gevolgen die de schermen hebben', zegt Brigitte Paas namens de FNV.

'Buschauffeurs moeten altijd goed in de spiegels kunnen kijken. De schermen en zeilen reflecteren het zonlicht. Dat zorgt voor schittering, waardoor chauffeurs minder zien in hun spiegels.'

Maatregelen

Busbedrijven in heel Nederland nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als je met de bus reist moet je tegenwoordig achterin instappen. Rood-witte linten zorgen ervoor dat je niet bij de chauffeur in de buurt kan komen. Door de maatregelen kun je alleen met de ov-chipkaart reizen; een kaartje kopen (met de pinpas) kan achterin de bus niet. Sommige reizigers maken misbruik van die situatie. Ze zeggen dat ze geen ov-chipkaart hebben, en alleen met de pinpas kunnen betalen. Daardoor reizen ze gratis mee. Door voorin de bus schermen te plaatsen, moet dat probleem worden verholpen.

Niet volledig afgesloten

Paas is er ook niet van overtuigd dat de schermen voldoende nut hebben. 'Ze sluiten de cabine niet volledig af. Mensen komen daarom nog altijd op dertig tot veertig centimeter van de buschauffeur te staan. Een reiziger hoeft maar te hoesten en het is al mis.'

PIN-mogelijkheid achterin bus

Als alternatief voor de schermen stelt de FNV voor om het mogelijk te maken om achterin de bus met de pinpas een kaartje te kopen.

'Of de rijksoverheid moet ervoor zorgen dat alle Nederlanders een ov-chipkaart krijgen met een startbedrag erop. Als iedereen zo'n kaart heeft, dan ben je van het probleem af', stelt Paas.

OV-bureau: plaats schermen

Het OV-bureau Groningen Drenthe is voorstander van het plaatsen van de schermen. Het OV-bureau is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Het is daarmee de opdrachtgever van Qbuzz.

Directeur Wilko Mol van het OV-bureau is te spreken over het idee om schermen te plaatsen, dat volgens hem van de buschauffeurs is gekomen.

'Financieel gezien juichen we het toe'

Het OV-bureau is verantwoordelijk voor de opbrengsten van het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe.

Volgens Mol is het aantal busreizigers momenteel acht tot negen procent van het normale aantal. 'De opbrengsten die we nog kunnen krijgen, willen we daarom binnenkrijgen. We juichen de komst van de schermen daarom ook financieel gezien toe.'

De kosten van het plaatsen van de schermen - honderd euro per bus - zouden volgens Mol geen reden moeten zijn om het niet te doen. 'Er zijn nog geen afspraken over gemaakt, maar het zou niet onredelijk zijn als wij de kosten voor onze rekening zouden nemen.'

'Maakt het niet makkelijker'

De situatie waarbij FNV en CNV tegenover elkaar staan 'maakt het voor Qbuzz niet makkelijker', zegt Michel van der Mark.

Van der Mark zegt overigens dat de schermen geen invloed hoeven te hebben op het zicht op de spiegels, zoals de FNV suggereert. 'Bij plexiglas zou er geen sprake zijn van reflectie en bij de zeilen kan de chauffeur het scherm opzij schuiven tijdens de rit.'

Qbuzz laat weten dat het eventueel plaatsen van de schermen pas aan de orde is als er meer bussen gaan rijden. Dat gebeurt ook pas als alle busvervoerders in Nederland het eens zijn over het plaatsen van de schermen.

