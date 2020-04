Kabinet wil extra 'coronakosten' van gemeenten compenseren

Uitgangspunt is dat deze lagere overheden er door de coronacrisis niet op achteruit mogen gaan, zegt verantwoordelijk minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).

Meer kosten, minder inkomsten

Gemeenten hebben bijvoorbeeld meer bijstandsaanvragen van zzp'ers en maken hoge kosten voor het handhaven van de coronaregels en het doorbetalen van zorgaanbieders. Anderzijds hebben ze minder inkomsten van toerisme en parkeren.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil daarvoor 'een reële compensatie' van het Rijk. 'Het is belangrijk dat gemeenten snel weten waar ze aan toe zijn', zegt een woordvoerster.

Openbaar vervoer

Ook provincies zien de kosten momenteel fors oplopen, terwijl er geen inkomsten tegenover staan, meldt een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Zij zijn met name geld kwijt aan het regionaal openbaar vervoer, aan ondersteuning van de regionale economie en aan hulp aan culturele instellingen die geen rijkssubsidies ontvangen.

Nog geen duidelijk beeld

Knops erkent dat de financiële positie van sommige gemeenten 'best kwetsbaar' is. Maar hij benadrukt tegelijkertijd dat nog niet duidelijk is welke kosten er allemaal gecompenseerd moeten worden. Hij denkt ook aan bijvoorbeeld sport- , muziek- en toneelverenigingen die door de crisis nog zwaarder moeten leunen op gemeentelijke subsidies. 'Dat moet je eerst in beeld brengen', aldus de minister.

Nieuw overleg gepland

Het kabinet sprak eerder deze week met de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen over de financiële consequenties van de coronacrisis. Dat halfjaarlijks bestuurlijk overleg stond al gepland, maar ging nu grotendeels over corona. Over twee weken is er opnieuw overleg.

