Aantal coronapatiënten op Groningse ic's stabiel, kleine stijging op verpleegafdelingen

Het aantal coronapatiënten dat in Groningen op de intensive care ligt is ten opzichte van woensdag gelijk gebleven. Het gaat om 63 patiënten met een aangetoonde besmetting of een verdenking daarvan.

Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN).

Sinds 27 maart maakt het ROAZ NN dagelijks het aantal door Covid-19-patiënten bezette ziekenhuisbedden bekend, zowel voor de intensive care als daarbuiten. In de grafiek hieronder zie je per dag om hoeveel patiënten het gaat.



Lichte groei op verpleegafdelingen

Het aantal patiënten dat in Groningen op verpleegafdelingen ligt, is wel wat gegroeid. Het gaat nu om 69 patiënten, terwijl dat er woensdag 55 waren en dinsdag 53.

Karien Heijstek, woordvoerder van het ROAZ NN, heeft geen speciale verklaring voor deze stijging. 'Het hoort bij normale fluctuaties in het aantal patiënten.' Ze benadrukt dat over heel Noord-Nederland de situatie stabiel is en dat je op kleinere regionale schaal altijd wat variaties tegenkomt.

Bovendien zegt het ROAZ NN dat 'er in Groningen, Friesland en Drenthe ruim voldoende capaciteit in de ziekenhuizen beschikbaar is voor de opvang van patiënten.'



Lichte stijging landelijke ic-opnames

Landelijk is het aantal coronapatiënten op de intensive care juist iets gestegen. In totaal liggen nu 1417 mensen op een ic. Woensdag waren dat er 1408. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) donderdag bekend

Woensdag was het aantal ic-patiënten nog gedaald ten opzichte van dinsdag. Het was de eerste daling sinds de uitbraak van het coronavirus.

Van de patiënten liggen 1361 mensen op een intensivecareafdeling in Nederland. Dat zijn er vijf meer dan woensdag. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is gestegen van 52 naar 56.

