'Serieuze interesse voor FC Groningen-spelers begint te komen'

Hij wil niet specifiek op namen ingaan, maar geeft wel aan dat niet alles bij de club stilligt door de coronacrisis. 'Ik merk dat er op dit moment serieuze interesse begint te komen voor een aantal spelers. Of die interesse ook daadwerkelijk concreet wordt, moet nog blijken.'

Niemand meldde zich nog voor Matusiwa

Zo zou er door verschillende clubs geïnformeerd zijn naar middenvelder Azor Matusiwa. Volgens een Franse journalist van Eurosport aast Stade de Reims, dat eerder Kaj Sierhuis aantrok, op Matusiwa. Ook PSV en FC Augsburg zouden in de race zijn voor de handtekening van de balafpakker. 'Ik heb het ook gelezen', zegt Fledderus ietwat terughoudend. 'Maar er heeft zich nog niemand officieel bij me gemeld.'

Matusiwa ligt nog tot de zomer van 2023 vast en speelt pas sinds dit seizoen voor de Trots van het Noorden. Een vroegtijdig vertrek past niet in de lijn van de club om spelers juist een aantal seizoenen in het eerste elftal te laten spelen.

'Iedereen heeft een prijs'

'Wij zijn niet voor niets een langdurige verbintenis aangegaan en we hebben de intentie om hem langer in Groningen te houden', zegt Fledderus. 'Maar we weten ook hoe de voetbalmarkt in elkaar zit. Iedereen heeft een prijs. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Hij heeft in ieder geval nog een lang contract, we zijn tevreden over hem en hij maakt stappen', verheldert de technisch directeur.

Lees ook:

- Poldervaart blijft langer assistent-trainer bij FC Groningen

- FC Groningen haalt met Dammers eerste aanwinst voor volgend seizoen in huis

-