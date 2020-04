Taakstraffen opgeschort, inzet wordt op projecten gemist

Henk Kobes begrijpt goed dat de werkstraffen al vanaf 15 maart stilliggen. Hij is manager werkstraffen voor Noord- en Midden-Nederland bij Reclassering Nederland.

Ondoenlijk

'Er zijn misschien wel plekken waar de veiligheidsvoorschriften kunnen worden gevolgd, zoals bijvoorbeeld bij Staatsbosbeheer, maar dat zijn slechts uitzonderingen. In het bos is anderhalve meter afstand houden niet heel moeilijk. Daar heb je soms wel anderhalve hectare voor jezelf. Maar dan wordt het voor ons ondoenlijk om toezicht te houden op de uitvoering.'

Alles tot 28 april opgeschort

Dus gaan de werkstraffen daar ook niet door. De overheid heeft besloten om één lijn te trekken en alles tot zeker 28 april op te schorten.

Taakstraffen worden op verschillende plekken uitgevoerd. Er zijn ruim 1500 organisaties in Nederland waar deze straffen worden uitgevoerd, zoals kinderboerderijen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Veel cliënten hebben een voorkeur voor werk buiten. 'Dan zien ze ook echt resultaat van hun werk.'

Mensen die een taakstraf opgelegd krijgen van de rechter of het Openbaar Ministerie moeten hun straf starten binnen respectievelijk tien of twintig weken nadat de reclassering hun vonnis heeft uitgesproken.

'Daar zijn zorgen over bij cliënten die dat nu niet lijken te halen', weet Kobes. 'Er is nog geen besluit over genomen, maar we hebben de verwachting dat de regering daar soepel mee omgaat. Passende wetgeving is in de maak.'

Daarnaast zijn er cliënten die met het laatste stukje van hun werkstraf bezig waren. 'Die balen soms wel', zegt Kobes. 'Mensen nemen soms vakantiedagen op om een werkstraf te kunnen uitvoeren. Of ze werken in het weekend omdat ze een baan hebben.' Zij doen er nu nog langer over.

Bossen blijven goed onderhouden

Staatsbosbeheer is één van de non-profitorganisaties die nauw samenwerkt met de reclassering. Nu ligt dat stil. Geen werkgestraften meer die bomen planten, een sloot ontdoen van wildgroei of het blotevoetenpad netjes houden.

Maar de bossen blijven goed onderhouden, laat woordvoerder Marcel van Dun van Staatsbosbeheer weten. 'Het werk wordt hier intern aardig opgepakt. Er verschijnt af en toe op intranet een berichtje met de vraag wie er wil helpen met buitenwerk. Bomen planten of iets dergelijks. Bovendien vergaderen mensen nu een stuk minder, dus is er meer tijd voor buitenwerk.'

Kobes is benieuwd wat er gebeurt als de werkstraffen weer opgestart mogen worden. 'Wij willen de opgelopen achterstand zo snel als mogelijk is weer inlopen. Maar de vraag is hoe snel al onze externe projecten weer gaan starten. Dat gebeurt vast niet allemaal tegelijk, maar er zal voldoende werk blijven voor de mensen met een werkstraf.'

Momenteel komen er minder mensen binnen bij de reclassering, omdat de rechtbanken ook minder uitspraken doen.



