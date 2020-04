Huizinga verlengt met twee jaar bij Jumbo-Visma

Huizinga was al een tijdje in gesprek over een langere verbintenis.

Progressie

Hij wist in het afgelopen seizoen opnieuw een flink aantal persoonlijke records te noteren. Vooral op de 1500 meter maakte hij flinke progressie. De voorgaande twee seizoenen was hij ook al ploeggenoot van onder anderen Sven Kramer en Patrick Roest. Volgend seizoen krijgt hij gezelschap van Marcel Bosker.

'Het is jammer dat Douwe de Vries is gestopt, maar met de komst van Marcel hebben we opnieuw een ijzersterke allroundploeg staan. Ik ga mijn uiterste best doen om de aankomende twee seizoenen weer een volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten', laat Huizinga weten.

Coach Orie verwacht dat Huizinga zich gaat mengen in de strijd om de World Cup-plekken.

