Matrixborden en extra toezicht moeten drukte Lauwersoog voorkomen

Op de wegen naar Lauwersoog komen vanaf vrijdagmorgen matrixborden te staan die bezoekers op de regels rond het anderhalf meter afstand houden wijzen. Ook is er tijdens het weekend extra toezicht in het gebied.

Het afgelopen weekend was het in Lauwersoog op sommige momenten te druk. De gemeente wil voorkomen dat dit weer gebeurt. In een videoboodschap roept burgemeester Henk Jan Bolding mensen op om zoveel mogelijk thuis de paasdagen door te brengen.

Vermijd Lauwersoog

'Houd de regels in acht! Blijf als het even kan zoveel mogelijk thuis, en als u er even uit moet of wilt: vermijd de drukte. Houd ruime afstand tot elkaar. Ook in Lauwersoog waar het het afgelopen weekend eigenlijk te druk is geweest', zegt burgemeester Henk Jan Bolding. Daarnaast wenst hij iedereen fijne paasdagen.

De hele toespraak van de burgemeester:



Omdat Het Hogeland tijdens mooi weer vaak veel toeristen trekt, wordt ook in de rest van de gemeente verscherpt toegezien op samenscholingen.

De matrixborden blijven tot en met Tweede Paasdag staan.