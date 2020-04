Midden-Groningen wil 'Welkoop-grond', directeur Welkoop spreekt van 'Limburgse toestanden'

Brand legde de Welkoop in Hoogezand in 2017 in de as. (Foto: Dennis Venema)

De gemeente Midden-Groningen wil de grond kopen waarop de voormalige Welkoop in Hoogezand heeft gestaan. Wethouder José van Schie bevestigt dat de grondeigenaar en de gemeente met elkaar in gesprek zijn over mogelijke koop. Het pand werd in 2017 door brand in de as gelegd.

De interesse in de grond is opvallend, want de gemeente ligt al een aantal jaren in conflict met de Welkoop over de grond.

Anderhalve week geleden weigerde de gemeente opnieuw een vergunning voor de herbouw van de winkel. Met dat besluit gaat de gemeente voorbij aan het advies van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Die concludeerde dat de gemeente alsnog een vergunning voor herbouw zou moeten afgeven.

'Limburgse toestanden'

Volgens Domien Andela, directeur van moederbedrijf Agrifirm zijn dit 'Limburgse toestanden' in Midden-Groningen. 'Als je iets verliest, ga je smijten met geld. Dit is een hele dure manier om het advies van de bezwaarschriftencommissie en een toekomstige uitspraak van de rechter te frustreren', zegt hij.

De winkelketen wil graag herbouwen op de plek waar het pand drie jaar geleden is afgebrand. Volgens de winkelketen hebben ze daar recht op vanwege het zogenaamde 'overgangsrecht'.

Daarin is vastgelegd dat bedrijven, die langdurig gevestigd zijn op een bepaalde plek, het recht hebben om daar te blijven. De gemeente wil er niet aan meewerken en heeft van meet af aan gezegd dat ze er woningen wil neerzetten.

Welkoop tekende daarom bezwaar aan. Ongeveer anderhalve week geleden concludeerde de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie dat het bezwaar terecht is. Volgens de commissie zou de gemeente alsnog zo'n omgevingsvergunning moeten afgeven.

Beleidsdoel mag niet meespelen

Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring, zegt dat een verder liggend beleidsdoel de beslissing over de omgevingsvergunning lijkt te hebben beïnvloed. 'Dat doel (de woningbouw, red.) zou niet mogen meespelen in de beslissing over de omgevingsvergunning. Je moet alleen naar het zogeheten overgangsrecht kijken.'

Daarnaast concludeert de hoogleraar dat er ook een verschil van interpretatie van het overgangsrecht is tussen de verschillende partijen. Het gaat er dan om of de nieuwbouw overeenkomt met wat er voorheen stond of niet.

Los van elkaar zien

Wethouder Van Schie benadrukt dat de aankoop van de grond en het conflict tussen Welkoop en de gemeente los van elkaar gezien moeten worden. Volgens haar is de aankoop van de grond onderdeel van het plan om de strook langs het Winschoterdiep fraaier te maken.

'De gemeente streeft al langer naar een transformatie van dat gebied', vertelt ze. 'Op enkele plekken zijn we met eigenaren en gebruikers in gesprek over perspectief en planning. Het gaat dus om meerdere plekken. Eén van die plekken is dus de voormalige locatie van de Welkoop.'

Uitgebreider verhaal

RTV Noord stelde eerder deze week vragen aan wethouder José van Schie over de kwestie. Aanvankelijk wilde de wethouder er woensdag weinig over kwijt, maar donderdagmiddag, vlak voor de gemeenteraadsvergadering, komt ze met het uitgebreidere verhaal. Hetzelfde verhaal heeft ze diezelfde avond medegedeeld aan de gemeenteraad.

Lees ook:

- Midden-Groningen schuift advies over herbouw Welkoop aan de kant

- Welkoop Hoogezand niet op oude plek om 19 vierkante meter

- Welkoop definitief niet op oude plek: 'In het uiterste geval gaan we naar de rechter'