'Het is onverantwoord om de grenzen open te houden'

Tot nu toe is Nederland nog prima bereikbaar vanuit het buitenland: via land, zee en lucht. Moeten we niet wat strenger zijn en met de mogelijke buitenlandse paastoeristen in de startblokken de grenzen dichtgooien, Beter Weters?

Eigen verantwoordelijkheid

'Ik ben blij dat onze leiders hebben gekozen voor een intelligente lockdown. Deze doet een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid en dat geeft dus de gelegenheid om toch nog te genieten van het buitenleven, maar dan op een verantwoordelijke manier. Wanneer duidelijk wordt dat daar regelmatig de hand mee wordt gelicht, moet de overheid maatregelen nemen door aan te spreken, te straffen en eventueel door strengere regels.'

'Hou het in de gaten'

'Zo moet het ook zijn bij de grens. Houd het in de gaten. Voor toeristen is er weinig te beleven in Nederland, want er is heel veel dicht, waaronder vakantieparken en stranden. Het is goed om noodzakelijk grensoverschrijdend verkeer mogelijk te houden. Het Duitse volk kan volgens mij heel goed met deze regels omgaan. Ik hoop de meeste Nederlanders ook. Gezegende Paasdagen gewenst.'



Massaal gevolg geven

'Mijn man hoort bij de veertig procent van Nederlanders die 'gewoon' elke dag naar hun werk gaat. Ikzelf zit al meerdere weken compleet thuis; iets teveel risicofactoren verzameld. We doen ons uiterste best om ons aan de regels te houden. Omdat we braaf zijn van huis uit, maar vooral omdat dat het verstandigste is dat we op dit moment kunnen doen. Uiteraard staat of valt het succes van de maatregelen bij het massaal gevolg geven aan de voorschriften: moedwillige ontwijking daarvan komt, in het beroerdste geval, overeen met doodslag. Zo bekeken zijn de boetes voor asociaal coronagedrag nog alleszins redelijk.'

Informatiecampagne

'Het expliciet dichtgooien van de grenzen lijkt een logische aanpak, toch neig ik meer naar een brede informatiecampagne die uitspreekt: 'In betere tijden heten we u weer van harte welkom, maar nu even niet'. Of: 'Wij blijven thuis en u ook!' Dan kan het beroepsvervoer zonder al te veel gedoe verder en noodzakelijk grensverkeer ook. Zo min mogelijk naar buiten, zo min mogelijk verplaatsen - ook met Pasen. En wat wil het geval: het wordt pokkenweer komend weekend. Soms moet je maar gewoon dankbaar zijn voor kleine (?) mazzeltjes.'



Strenge reisadviezen

'Gezondheid gaat nu boven alles. Ik bepleit strenge negatieve reisadviezen. Alleen buitenlands bezoek als het niet anders kan. Helaas. Met het niet sluiten van de Nederlandse grenzen kwam er een paar weken geleden een bizarre toestand. Belgen bezochten toen massaal horecazaken in Zeeuws Vlaanderen, omdat deze in België zelf vanwege het virus gesloten waren. Eigenlijk moet hier meer eenduidig Europees beleid op komen.'

Belgische verhalen

'Het was ook niet goed dat er in België verhalen rondgingen in de trant van: 'Wij hebben alles op slot en nu gaan reislustige landgenoten naar onze noorderburen om daar in bars in Sluis en Hulst gevaarlijke besmettingen op te lopen. Terwijl wij Belgen dit zelf in ons land met verboden proberen tegen te gaan'. En wat daarbij te denken van onze kinderen die niet naar school mogen wegens dat besmettingsgevaar.'



Verstandige boodschap

'Volgens mij was premier Rutte glashelder over op dit punt: Bleibt zu Hause, restez à la maison. De boodschap gericht aan onze buren in Duitsland en België is volgens mij heel verstandig.'

Blijf thuis en blijf gezond

'Het begint er voorzichtig op te lijken dat de draconische maatregelen van de afgelopen weken beginnen te werken. Gelukkig maar! De kunst is nu om deze lijn door te zetten. Dat vraagt veel van ons allemaal. Maar vraagt vooral verstandig zijn, je verstand gebruiken. En dan is het volstrekt logisch dat we dicht bij huis blijven. Dan moet gelden voor Duitsers en Belgen, maar ook voor ons: blijf thuis en blijf gezond.'



Dicht

'Dicht, gewoon dicht die grenzen. Daar heb ik weinig aan toe te voegen. Het is ook prima dat Duitsland de grenzen dichthoudt voor onder andere ons. Hoe minder onnodig verkeer, des te beter het is en des te minder kans het virus heeft zich te verspreiden.'

'Wie het nu nog niet begrijpt'

'Dit heeft niets te maken met onderbuikgevoel, maar alles met volksgezondheid en gezond verstand. Wat mag dat onderbuikgevoel tegen het sluiten van de grenzen wel zijn? Wie nu nog niet begrijpt dat het om een serieuze zaak gaat, en dat letterlijk mensenlevens op het spel staan, net als onder meer de verdere teloorgang van onze goed draaiende economie, is niet goed bij 't hoofd. En dat onverstand zit ergens anders dan in de buik. Grenzen dicht. Vreemd eigenlijk dat ze nog open waren.'



Onverantwoord

'Ook ik vind dat het nu onverantwoord is om de grenzen open te laten. Zeker richting Pasen was het verstandig geweest om net als Duitsland de zaak dicht te doen. We doen alles om verspreiding te voorkomen en vervolgens sluiten we niet de grenzen voor mensen die hier niets te zoeken hebben. Hier is alle horeca alsook de campings gesloten.'

Gemiste kans

'De buitenruimte is voldoende voor onszelf en daar kunnen we geen Duitsers of Belgen bij gebruiken. Ik vind het dan ook een gemiste kans dat dit niet is gebeurd. En denkt Rutte nu dat als hij op tv 'blijf thuis' tegen de Duitsers en Belgen roept, ze dit ook daadwerkelijk doen? Denk het niet.'