Hoogleraar: 'Anderhalvemeter-samenleving moet tijdelijke situatie zijn'

Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie, was enigszins verbaasd door de opmerking van premier Rutte. Die zei dat we moeten gaan wennen aan de anderhalvemeter-samenleving.

'We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalvemeter-samenleving', zei de premier dinsdagavond tijdens een persconferentie. Maar Dijkstra miste in het verhaal van Rutte de boodschap dat het om een tijdelijke gewenning zou moeten gaan.

'Natuurlijk. We houden ons goed aan de regels en afspraken. Dat komt omdat de motivatie op dit moment hoog is', legt Dijkstra uit.

Tijdelijke maatregel

Volgens de hoogleraar aan de RUG is die motivatie hoog, omdat men ervan uitgaat dat het om een tijdelijke maatregel gaat. 'Het kan nog wel een paar maanden duren, maar uiteindelijk hopen we terug te gaan naar de situatie voor het coronatijdperk. Als die hoop er niet is, kan het lastig worden om de motivatie hoog te houden'

Dijkstra is er wel van overtuigd, dat deze coronacrisis haar sporen nalaat in de samenleving. 'We zullen ons hier en daar moeten aanpassen. Maar je wilt terug naar de situatie dat je weer onbekommerd een trein of café kunt binnengaan, waar ook andere mensen zijn.'

