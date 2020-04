Winkels in veel gemeenten langer open op Goede Vrijdag

Winkels mogen in veel gemeenten van onze provincie langer openblijven op Goede Vrijdag. Volgens de wet moeten zaken op Goede Vrijdag om 19.00 uur sluiten, maar in Groningen worden her en der uitzonderingen gemaakt.

Gemeenten maken de uitzonderingen zodat de hoeveelheid klanten zich beter over de dag verspreidt. Op die manier moet drukte worden tegengegaan.

Veendam, Westerkwartier, Hogeland: 22.00 uur

Winkels mogen in de gemeenten Veendam, Westerkwartier en Het Hogeland tot 22.00 uur openblijven. De gemeente Westerkwartier spreekt daarbij specifiek over supermarkten. 'Dit is verstandig om de doorstroom van het winkelend publiek zo rustig en veilig mogelijk te laten verlopen', schrijft de gemeente Veendam.

In de voormalige gemeente Groningen mogen winkels ook tot 22.00 uur open zijn. Dat gebeurt niet wegens het coronavirus: de gemeente wijkt ieder jaar van de landelijke regels af. In de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer moeten winkels wel om 19.00 uur dicht.

Appingedam: 21.00 uur

In de gemeente Appingedam mogen winkels om 21.00 uur hun deuren sluiten. De gemeente staat dat toe vanwege het coronavirus.

Midden-Groningen: eerst ontheffing

Ook de gemeente Midden-Groningen geeft winkeleigenaren de gelegenheid om langer open te blijven. Die moeten daarvoor wel eerst een ontheffing aanvragen. Eén supermarkt in de gemeente heeft dat gedaan: die mag tot 21.00 uur de deuren openhouden.

Westerwolde en Pekela: 20.00 uur

In de gemeenten Westerwolde en Pekela mogen winkels tot 1 juni op zondag en alle feestdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur openblijven. Dat geldt ook voor Goede Vrijdag. 'Hiermee proberen we de situatie voor inwoners, winkeliers en personeel zo veilig mogelijk te houden', stelt de gemeente.

Delfzijl, Oldambt, Stadskanaal: 19.00 uur

De gemeenten Delfzijl, Oldambt en Stadskanaal houden de gebruikelijke winkeltijden op Goede Vrijdag aan. Daar moeten supermarkten en andere zaken dus om 19.00 uur sluiten. 'Wat ondernemers betreft zijn er in onze gemeente geen aanpassingen nodig', zegt een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal.

Supermarkten en andere winkels bepalen zelf of ze daadwerkelijk langer open blijven dan normaal. Het is daarom aan de consument om uit te zoeken of zijn of haar winkel ook echt langer openblijft, of dat die de reguliere sluitingstijd van 19.00 uur aanhoudt.