Midden-Groningen neemt eerste digitale raadsbesluit

Sinds donderdag mogen gemeenten digitaal besluiten nemen. Een noodwet maakt dat mogelijk. Via een videoverbinding deden er in totaal ongeveer veertig mensen mee aan de raadsvergadering. In de afgelopen periode is er hard gewerkt door de gemeente om dat technisch mogelijk te maken.

Snijden

'Ik ben er blij mee dat er vanuit de verschillende fracties brede steun lijkt te zijn om de begroting in balans te brengen', zei wethouder Erik Drenth donderdagavond.

Om de begroting voor dit jaar rond te krijgen, moet Midden-Groningen flink snijden in de uitgaven. Eind vorig jaar is dat besloten tijdens het vaststellen van de begroting.

Dertien miljoen bespaard

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Midden-Groningen moet bezuinigen. Sinds het ontstaan van de gemeente, in januari 2018, werd in vier bezuinigingen ruim dertien miljoen euro bespaard. Daar komt deze bezuinigingsronde nog bovenop.

Bij de vorige bezuinigingsronde van februari dit jaar werd al bezuinigd op het gehandicaptenvervoer: de Wmo-taxi. Nu, ruim een maand later, ontkomt de Wmo-taxi weer niet aan bezuinigingen.

Opnieuw gaat de prijs voor het gehandicaptenvervoer omhoog. Ook de huur voor sportaccommodaties gaat deze keer omhoog, gemeentehuizen sluiten op vrijdagmiddag en er wordt eveneens op bermbeheer bezuinigd.

Besluit uitgesteld

Eigenlijk was het de bedoeling om twee weken geleden een definitieve klap te geven op de bezuinigingen, maar dat werd uitgesteld. Er zouden te weinig raadsleden aanwezig zijn om de vergadering door te laten gaan.

Eerste keer digitaal

Het is de eerste keer dat de gemeenteraad officieel op deze manier vergadert, nadat er vorige week nog een testsessie was.

Wethouder Drenth was in het begin van de vergadering niet te zien, maar wel te horen. Even later was hij wel te zien, maar hoorden de raadsleden niet wat hij zei. Niet veel later was dat opgelost en had de wethouder een foefje ontdekt. Het leek net of hij voor 't Roegwold stond.

Volgende bezuinigingen?

De wethouder kreeg donderdagavond ook vragen over eventuele volgende bezuinigingen. 'Nog steeds wordt de kaasschaaf gehanteerd. Er worden nog geen fundamentele keuzes gemaakt', zei Gerard Renkema van D66.

Albert Bosscher van GroenLinks vraagt zich af: 'Gaan wij iets op lange termijn veranderen?' Vrij vertaald wilde hij met het college en de raad praten over hoe er in de toekomst bezuinigd kan worden op het inhuren van personeel door de gemeente.

Drenth reageerde dat het aan de raad is om richting te geven aan fundamentele keuzes. 'Het is niet zozeer alleen aan het college om daarmee op weg te gaan.'

Lees ook:

- Raad Midden-Groningen morrend akkoord met bezuiniging