Corona-onderzoek RUG hervat na privacyproblemen: waar ging het mis?

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moesten het onderzoek per direct stilleggen nadat privacy-experts van de universiteit problemen vaststelden bij de gegevensbescherming.

Te snel gegroeid

PsyCorona, zoals het onderzoek heet, groeide in een paar weken tijd volledig uit zijn jas. Het onderzoek begon als samenwerking tussen de RUG en New York University-Abu Dhabi. Inmiddels doen er meer dan honderd psychologen en meer dan veertig universiteiten in de wereld aan mee.

De basis van het onderzoek werd begin vorige maand gelegd door hoofdonderzoeker Pontus Leander, die ernaast ook online psychologiecolleges geeft aan zijn studenten.

We hadden het papierwerk niet op orde Pontus Leander - psycholoog en onderzoeker

Toen het coronavirus sneller om zich heen greep dan gedacht, werd duidelijk dat hij en zijn mede-onderzoekers moesten opschalen. Het onderzoek en de bijbehorende vragenlijst moesten worden uitgebreid.

'Daar begon het probleem', vertelt Leander. 'We hadden het papierwerk niet op orde. De kleine studie was simpelweg niet ingericht op het verzamelen van grote hoeveelheden data. We hadden totaal niet onderbouwd hoe de gegevens zouden worden opgeslagen, en wie daar allemaal toegang tot zou hebben.'

Hoe werkt het?

PsyCorona werkt met een online PsyCorona werkt met een online vragenlijst . De vragen gaan onder meer over gevoelens, gedachten en hoe deze worden beïnvloed door de coronacrisis. Ook wordt onderzocht of iemands financiële situatie erdoor is veranderd. De gegevens moeten inzicht geven in hoe mensen op de coronacrisis reageren en wat voor gevolgen dit heeft voor de verspreiding van het virus.

Privacymaatregelen

Vanwege alle coronamaatregelen werkt het groepje van twaalf psychologen en provendi niet op de faculteit, maar vanuit huis. Dat was voor de ethische commissie – een jury die controleert of ieder nieuw onderzoek zich wel aan de richtlijnen houdt - het volgende probleem. 'We werken allemaal op laptops. Die kunnen natuurlijk worden gestolen.'

Professor psychologie en onderzoeker Pontus Leander. (Foto: RUG)



Maar was er sprake van een lek? En zijn er ook daadwerkelijk gegevens gestolen? 'Nee', zegt Leander. 'Dat was wel mijn grootste angst, toen ik hoorde dat het onderzoek moest worden stilgelegd. Het bleek dat we het een en ander op papier beter moesten onderbouwen.'

'Er geldt nu ook een nieuw protocol waarbij RUG-onderzoekers via een veilige omgeving vanuit thuis moeten inloggen als zij met data werken', vervolgt Leander, die een wijze les heeft getrokken uit alle opschudding.

'Er was geen enkele handleiding voor hoe een onderzoek in crisistijd kan worden uitgebreid. Na dit onderzoek gaan we een werkgroep oprichten om zo'n blauwdruk te maken, voor als er weer een geval als deze zich voordoet.'

De onderzoeksgroep hoopt op tussen de 40.000 en 50.000 respondenten. Inmiddels hebben meer dan 15.000 mensen wereldwijd de online vragenlijst ingevuld. Over enkele weken sluit het onderzoek. Dan zetten de onderzoekers de resultaten op een rij.

