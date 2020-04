Het paasweekend bij RTV Noord: Eitje Eitje, een pubquiz en veel lekkere platen

Ook tijdens het komende paasweekend zit je goed bij RTV Noord. Zo gaan we digitaal eieren zoeken en zenden we zondag een dienst in de Martinikerk uit.

Hieronder een overzicht van onze volledige programmering op radio, tv en online.

Stille Zaterdag, 11 april

Vanwege de coronacrisis zenden we op tv sinds kort ook elk weekend Noord Vandaag uit. Daarin word je vanaf 18.00 uur bijgepraat over het belangrijkste nieuws van de dag.

Op radio is er de vertrouwde programmering, met Noord en Ommeland en Café Martini. In Noord Nieuws hoor je tussendoor de laatste ontwikkelingen in onze provincie.

Eerste Paasdag, 12 april

Op Eerste Paasdag zenden we tussen 10.00 en 11.00 uur live een paasviering uit vanuit de Martinikerk in Groningen. De voorganger is Pieter Versloot. De dienst zal te zien zijn op onze website, Facebook en TV Noord.

Je radiodag op Noord begint als vanouds met de Noordmannen om 8.00 uur, gevolgd door Twij Deuntjes en Goud op Noord. Daarin organiseert presentator Stephan Kosters om 16.00 uur een pubquiz.

Tweede Paasdag, 13 april

Tweede Paasdag is traditiegetrouw de dag van ons zoekspel Eitje Eitje. Door het coronavirus pakken we dat een beetje anders aan dit jaar. De paashaas van RTV Noord heeft dit jaar namelijk negen eieren verstopt op onze verschillende kanalen (Facebook, Instagram, dag tv en op de website). Op elk eitje staat een letter. Formuleer van de negen eitjes een woord en maak kans op mooie prijzen!

Eieren zoeken gaat natuurlijk het best met lekkere muziek op de achtergrond. Daarom is er van 8.00 tot 18.00 uur Café Martini's Platenparadijs, met René Steenbergen (8.00-13.00) en Eric Bats (13.00-18.00). De hele dag draaien we alleen maar muziek van vinyl.

Daarvoor zijn we nog op zoek naar jouw verhaal bij een bepaalde plaat. Bijvoorbeeld je eerste singletje. Of ben je groot fan en verzamelaar van een bepaalde band? Ook dan horen we het graag van je! Verzoekjes zijn natuurlijk ook altijd welkom. Stuur ons een mailtje via platenparadijs@rtvnoord.nl of stuur een appje tijdens de uitzending. De hele dag spelen we spelletjes waarbij mooie vinylprijzen te winnen zijn!

In onze uitzending van Noord Vandaag besteden we om 18.00 uur aandacht aan het laatste nieuws uit onze provincie.