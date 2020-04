Kindcentrum gaat sinds corona-uitbraak iedere ochtend live op Facebook

Het is stil bij kinderdagcentrum De Waterlelie in Winschoten. Normaal lopen hier allemaal kinderen met een ontwikkelingsachterstand rond, maar nu zit iedereen thuis.

Althans, bijna iedereen. Want de begeleiders zijn er wel gewoon en er is een iPad. Met die twee ingrediënten blijft er toch contact met alle kinderen die vanwege de uitbraak van het coronavirus noodgedwongen thuis zitten.

Livestream

Om de dagelijkse structuur van kinderen zoveel mogelijk te behouden zendt het centrum via de iPad iedere dag om negen uur 's ochtends een livestream uit op Facebook. In de besloten facebookgroep van De Waterlelie kunnen ouders en kinderen thuis deelnemen. Ze kunnen de uitzending ook terugkijken als ze dat willen.

Dichterbij de kinderen

'We wilden iets bedenken om dichter bij de kinderen te staan', vertelt begeleider Amber Braam. 'Want dat kan ook gewoon zonder dat ze hier in de klas staan.'

'Het is ook goed dat ze zien wat hier gebeurt', vult collega Jorina Wierenga aan. 'Dat hier helemaal geen kinderen zijn. We merkten wel dat er onduidelijkheid en ook boosheid was bij sommige kinderen die niet begrepen waarom ze hier niet heen mogen.'

De iPad waarmee het contact onderhouden wordt



Persoonlijke ontwikkeling

De Waterlelie is een expertisecentrum. Het verschil met een kinderopvang is dat de focus meer ligt op de ontwikkelingen van kinderen. In de dagelijkse live-sessie bieden persoonlijk begeleiders de kinderen activiteiten aan, die normaal gesproken ook in het kindcentrum zelf aan bod komen.

Soms doen de begeleiders wat ochtendgymnastiek, soms lezen ze voor uit een boek. Ouders kunnen gedurende de livestream reageren.

Betrokken blijven

'Het is belangrijk dat de kinderen betrokken blijven en zo kunnen we ze laten vasthouden aan een bepaalde structuur die ze nu heel erg missen', zegt Wierenga. Braam: 'We krijgen er ook heel veel positieve reacties op.'

Er gaat wel wat voorbereiding aan vooraf, vertelt Amber Braam. 'We moeten wel steeds bedenken wat we gaan doen. Sommige dingen verzinnen we ter plekke, maar we willen de activiteiten wel afwisselen. De ene keer doen we iets dat cognitieve activiteit stimuleert, de andere keer iets om de motoriek te prikkelen.'

Papierwerk

Elke middag is er nog een livestream waar de kinderen aan mee kunnen doen. Tussendoor maken de begeleiders nuttig gebruik van de tijd. Braam: 'We hebben heel veel schoongemaakt en we hebben nu alle tijd om papierwerk te doen waar we anders niet aan toekomen.'

