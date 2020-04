Kinderen achter het behang? Niet met deze tips!

We moeten allemaal zoveel mogelijk thuisblijven, maar met één of meerdere kinderen in huis is dat toch een andere opgave. Zeker als er ook lesgegeven moet worden.

Hoe ga je om met kinderen die nu hele dagen thuiszitten, aandacht vragen en ook vermaak zoeken terwijl jezelf ook nog aan het werk bent?

In Vroag&Antwoord gingen we in gesprek met opvoedkundige Anneke de Boer van Bureau de Boer. Zij gaf tips en reageerde op vragen.



Focus op routine

'Focus je op dagelijkse routine', geeft Anneke als tip. 'Die is natuurlijk veranderd, maar creëer dan een nieuwe routine. Die van school is niet haalbaar, want je kunt kinderen niet van half negen tot half drie met digitale middelen bezighouden. Doe het dan gewoon tot twaalf uur.'

Het is daarbij ook van belang om 'even dat huis uit te gaan'. 'Ik zie in de buurt nu veel gezinnen met elkaar tussendoor fietsen en wandelen. Dat deden ze eerst niet, maar dat kan nu dus wel. Je kunt nu werken én bij je kinderen zijn.'

Schoolhoek

'Goed is om een aparte schoolhoek in te richten thuis', zegt de opvoedkundige. 'Een duidelijke scheiding tussen school en thuis. Daarbij ook een planbord waarop wat er gaat gebeuren. Neem daarop ook andere dingen mee buiten schoolwerk, zoals de klusjes thuis, het spelen en eten.'

Hoe zo'n schoolhoek eruit moet zien? Daar moet je niet al te moeilijk over denken, zegt Anneke. 'Zet eventueel wat meubeltjes bij elkaar, maar aan de keukentafel kan ook. Wel belangrijk: doe dan andere dingen niet aan de keukentafel. Dat het echt een schoolplek is.'

Pomodorotechniek

'Wees duidelijk, ook in de tijdsverdeling', gaat Anneke verder. 'De pomodorotechniek is daarbij heel handig. Dan geef je de tijdsindeling duidelijk aan met een kookwekker. Dan zeg je dus tegen je kind: zolang de wekker loopt, kun je me niet storen. Als je een vraag hebt, schrijf hem dan op.'

Wat ook helpt: 'Wissel elkaar als ouders af in verantwoordelijkheid. Benoem duidelijk wanneer er papadienst is en wanneer mamadienst.'

Wat vertel je?

In hoeverre vertel je kinderen wat er allemaal speelt in de wereld? De Boer zegt dat dit afhangt van de leeftijd.

'Kleuters moet je zeker niet van de hoed en de rand vertellen. Focus je vooral op de praktische dingen zoals handen wassen en kuchen in je elleboog. Gebruik daarbij ook de liedjes die er zijn, zoals die van Woezel en Pip.'



De opvoedkundige wijst ook op een simpel proefje dat je kunt gebruiken om kinderen duidelijk te maken hoe snel besmetting kan gebeuren. 'Vul een plantenspuit met wat gekleurd water en spuit dat op een vel wit papier. Dan kun je al laten zien hoeveel spetters er komen als je niest of hoest.'

Waar hebben ze vragen over?

Oudere kinderen weten vaak al meer en hebben ook onderling contact over corona, zegt De Boer. 'Praat met je kind en vraag ook: wat weet je? Waar heb je vragen over? Het doel is altijd om een kind zich veilig te laten voelen.'

Anneke maakt daarbij ook gebruik van uitlegvideo's zoals die van NOSop3. 'Daarin wordt het belang van afstand houden ook uitgelegd en dan begrijpen kinderen het beter.'



Wees niet te streng voor kind en jezelf

'Deze situatie is behelpen natuurlijk, voor iedereen', reflecteert De Boer. 'Je kunt ook niet doorgaan zoals eerst, je moet wat schipperen. Vraag niet te veel van jezelf. Dan maar even iets minder in je werk of de goede ouder uithangen.'

'Blijf zelf ontspannen en kalm. Je moet ook niet streng zijn, maar wel duidelijk. Dat is wat anders. Je mag de lat best wat lager leggen. Het is voor jezelf moeilijk, maar voor je kinderen ook. Besef je dat ook.'



Echte aandacht

Het geven van aandacht gaat meer over kwaliteit dan kwantiteit, legt de opvoedkundige uit: 'Bij jonge kinderen kost dat maar een minuut of drie, maar geef dan wel echte aandacht.'

'Kijk echt goed naar die tekening, geef complimenten en dan kun je het ook afronden zonder schuldgevoel. Dat afronden is ook belangrijk: 'Nu gaat papa of mama weer werken en jij gaat dat doen'. Rond af en help ze op weg.'

Foto: Pixabay

Zoek het positieve

Daarnaast vindt de Groningse het belangrijk dat ouders niet alleen praten over de negatieve zaken, maar ook het positieve zoeken.

'Laat zien dat mensen in deze tijden creatief zijn, dat ze vriendelijk zijn, dat er positief nieuws is en nieuwe initiatieven. Zoom niet alleen op de angst of het negatieve.'

Tips ter vermaak

Als afsluiter nog een paar tips op een rij voor vermaak met de kinderen.

- Ga met de kinderen in de auto door de wasstraat. 'Vooral heel leuk voor de kleintjes.'

- Maak foto's in de buurt en doe een raadspelletje: waar is deze genomen?

- Zet stoelen en tafels bij elkaar en bouw met lakens een fort/kasteel

- Ga picknicken in de tuin: het is heerlijk weer!

- Doe een virtuele tour in een dierentuin of museum. Die zijn er best veel. Ook zijn er live webcams van bepaalde diersoorten.

- Organiseer een keukenconcert met potten, pannen en pollepels. 'Wel even de buren waarschuwen', lacht De Boer.

