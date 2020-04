Versterking 163 huizen Appingedam loopt vertraging op

De sloop en nieuwbouw van 163 vliesgevelwoningen in Appingedam loopt twee maanden vertraging op. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft nog geen akkoord bereikt met de aannemer over de financiën.

Daarnaast gooit het coronavirus roet in het eten. Om verspreiding te voorkomen, zijn alle keukentafelgesprekken met bewoners afgezegd.

Waarde nog bepalen

De huizen staan in de wijk Opwierde-Zuid, waar in totaal vierhonderd woningen worden gesloopt en herbouwd. Aannemer Van Wijnen moet de waarde van de vliesgevelwoningen nog taxeren. Over de manier waarop dat moet gebeuren, is nog onenigheid.

'Helaas duren de gesprekken hierover langer dan verwacht en levert dit vertraging op voor het project', zegt gebiedsmanager Margo Roelofs van de NCG.





Gedupeerde Sandie Hamminga bij de bouwput rond de Kamplaan (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Middenin bouwput

Eén van de gedupeerden is Sandie Hamminga. Haar woning aan de Kamplaan staat midden in een bouwput: zowel aan de voor- als achterkant wordt gesloopt en gebouwd. Dat project, de herbouw van 233 gemetselde woningen, loopt vooralsnog geen vertraging op.

'Het is heel frustrerend, want daardoor zit ik hier twee maanden langer', zegt Hamminga. 'Ik heb gevraagd of ze eerder kunnen beginnen aan ons huizenblok, maar dat schijnt niet mogelijk te zijn. We wonen precies op de grens van twee verschillende projecten.'

Scheuren

Achter haar woning loopt een bouwweg waar regelmatig vrachtverkeer overheen rijdt.

'Het huis kraakt en beweegt, je voelt het. Je loopt door de woning als iemand die te veel op heeft', zegt Hamminga, die zich daardoor soms onveilig voelt. Volgens haar zijn er inmiddels meerdere scheuren ontstaan.

In de woning zijn meerdere scheuren ontstaan (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Rustwoning

Hamminga heeft samen met de buren de NCG gevraagd om tijdelijk naar een andere woning te kunnen. Dat is mogelijk, maar dan moeten ze hun spullen in hun eigen woning laten staan. Deze 'rustwoning' is al gemeubileerd.

De bewoners zien dat niet zitten: 'We zouden daar tot de bouwvak naartoe kunnen. Als de werkzaamheden voorbij zijn, moeten we weer naar ons eigen huis. Maar een paar maanden later zouden we weer naar een wisselwoning moeten als ons eigen huis wordt afgebroken. Dan zou je in anderhalf jaar tijd vier keer verhuizen', zegt Hamminga.

Ook heeft ze er geen goed gevoel bij dat haar spullen - weliswaar achter slot en grendel - in de woning blijven staan.

Een rijtje met 'rustwoningen' (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Eigen keuze

Gebiedsmanager Roelofs vindt dat de NCG met een rustwoning een goed alternatief biedt:

'Mensen zijn vrij om van de rustwoning terug te keren naar hun eigen huis en hun eigen spullen. De betrokken bewoners kunnen hun spullen ook opslaan. Maar omdat de NCG een gemeubileerde woning aanbiedt en de mogelijkheid geeft om in het eigen huis te komen als de bouw stil ligt, is de keus om meubels op te slaan een eigen keus en daarom ook voor eigen rekening.'

Achter plexiglas

Roelofs laat verder weten dat de gesprekken met de bewoners volgende week weer starten in een speciale ruimte in het ASWA-gebouw in Appingedam. 'We plaatsen plexiglas tussen de tafels, waardoor we ondanks het coronavirus weer één op één met bewoners kunnen praten.'

