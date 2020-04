Woonwinkels sluiten preventief de deuren uit angst voor massapubliek

Winkeliers zijn bang dat ze de coronamaatregelen niet kunnen handhaven en dat de gevolgen daarvan niet te overzien zijn.

Risico

'Ik heb helemaal geen zin om mensen te gaan tellen', zegt Anneke Bosker, eigenaar van de gelijknamige meubelwinkel in Siddeburen. 'Ik wil het risico niet lopen dat het verkeerd gaat.'

Per 25 vierkante meter mag in iedere winkel één klant rondlopen. In woonwinkels is er ruimte genoeg, zou je denken, maar Bosker durft het niet aan. 'Stel je voor dat de mensen maar blijven komen en onze winkel volstroomt. Dan zijn we het overzicht helemaal kwijt. Bovendien vind ik onze gezondheid en die van de klant belangrijker dan de omzet.'

Voor het eerst in veertig jaar is ze een keer met Pasen vrij. 'Je moet het maar positief bekijken.'

Geen reclame

Rolf Meertens heeft een meubelzaak in Veendam. Zijn achternaam prijkt groot op de voorgevel. Normaal gesproken rond deze tijd ook in allerlei reclameblaadjes, maar daar ziet hij dit jaar van af. 'Ik geef gemiddeld voor de paasdagen zo'n 6000 euro uit aan reclame. Dat heb ik nu allemaal afgeblazen. Ik ga dicht namelijk.'

De vraag is ook wié je in je winkel krijgt. Dat zijn toch de mensen die zich niet aan de richtlijnen houden Rolf Meertens - eigenaar meubelwinkel

Ook hij vreest voor een grote toestroom van klanten die hij niet in goede banen kan leiden.

'Ik vind het niet veilig voor het personeel. Je hoort overal dat we niet moeten verslappen en dat we moeten vasthouden aan de maatregelen. Dan zou het niet passend zijn om nu open te gaan.'

Woonwinkel Meertens Meubelen in Veendam is dit jaar dicht tijdens Pasen. (Foto: Google Street View)



Verse eitjes voor de klanten, het personeel dat strak in pak rondloopt en hier en daar een goed glas drinken: in een 'normaal' paasweekend pakt Meertens doorgaans flink uit.

'Zie je het al voor je? Al die klanten die van alles aanraken. De vraag is ook wié je in je winkel krijgt. Dat zijn toch de mensen die zich niet aan de richtlijnen houden. Anders waren ze wel thuisgebleven.'

We willen geen evenementenplek zijn Dolf Vogd - Stichting Meubelboulevard Groningen

Verkeersregelaars

Op de meubelboulevards aan de Peizerweg en het Hoendiep in de stad Groningen worden dit weekend verkeersregelaars ingezet. Het merendeel van de winkels is daar wel gewoon open.

'We gaan er dit jaar met gepaste terughoudendheid mee om', zegt voorzitter Dolf Vogd van de stichting Meubelboulevard Groningen. Hij kan lastig inschatten hoe druk het zal worden.

'Daar hebben we wel zorgen over. We hopen dat alleen de mensen komen die echt iets nodig hebben, die bijvoorbeeld moeten verhuizen. We willen geen evenementenplek zijn.'

Alle geopende woonwinkels hanteren een deurbeleid om te voorkomen dat grote groepen mensen tegelijk naar binnen zullen gaan. 'Eigenlijk wat elke winkel op dit moment doet. We wijzen mensen actief op de anderhalve meter afstand. En overal staan ontsmettingspompjes.'

