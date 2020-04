Ik blief thoes: zonnig weer, maar 'blijf thuis en red levens'

Laat zien dat je thuisblijft en op die manier de zorg steunt. RTV Noord voert daarom de actie #ikbliefthoes. Laat ons zien hoe je het paasweekend thuis doorbrengt. Een boodschap of de groetjes doen mag ook, als het maar thuis opgenomen is natuurlijk. Wij laten het weer zien op radio, tv en online. Gebruik #ikbliefthoes op social media of upload je video/foto op www.rtvnoord.nl/ikbliefthoes.



'In juni wél naar buiten'

Groepjes motorrijders en wielrenners kwamen de afgelopen weken in het nieuws omdat ze zich niet hielden aan de anderhalve meter afstand. Op sommige plekken in Nederland worden deze weggebruikers zelfs geweerd.

Politie Groningen neemt een eigen video op, maar schakelt ook de hulp in van wielrenner Tom Dumoulin die oproept om thuis te blijven: 'Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we in juni in elk geval wel naar buiten kunnen.'



'Blijf thuis en red levens'

In zijn paasboodschap staat commissaris van de Koning René Paas ook nog even stil bij de maatregelen en het belang van thuisblijven: 'We zijn er nog lang niet. We houden afstand. We zoeken elkaar zo min mogelijk op. We blijven thuis en zo redden we levens.'



Ook bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis doet een oproep aan alle Groningers en andere noorderlingen om thuis te blijven en afstand te bewaren. 'De crisis is nog niet voorbij en het treft niet alleen oudere mensen.'



En er waren nog enkele andere oproepjes:



